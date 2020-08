Je lepší ovoce a zelenina z trhu či večerky? Test dává jasnou odpověď

Když jdeme kupovat banány či cibuli, většina z nás nejspíš předpokládá, že si domů přinese stejně kvalitní "vitamíny" bez ohledu na to, jestli pro ně míří na trh, do samoobsluhy nebo velkého obchodního řetězce. Obsáhlý test ovšem ukázal rozdíly.

Spotřebitelská organizace dTest se rozhodla poměřit ovoce a zeleninu pořízené ve stejný den na tržišti, v supermarketu, diskontní samoobsluze a večerce. Aby bylo srovnání zajímavější, připojila i zboží z německého Lidlu.

Konkrétně šlo o nákup salátové okurky, mrkve, ledového salátu, rajčat, červených jablek a jahod. "Testování a nákup vzorků proběhly podle přesně daných pravidel. Během jediného dne jsme navštívili devět obchodů a ve všech nakoupili podle připraveného seznamu. Každý typ prodejny měl dva zástupce - u velkých supermarketů to byly řetězce Globus a Kaufland, diskontní prodejce reprezentovaly Penny Market a Lidl. Poté jsme nakoupili u dvou různých trhovců a zašli do dvou večerek. Devátou zastávkou byla německá pobočka řetězce Lidl,“ upřesnila výběr vzorků Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

To vše bylo nakoupeno na přelomu května a června, do laboratoře putovalo celkem 52 vzorků. Aby bylo zkoumání co nejobsáhlejší, nechyběla ani zelenina v bio kvalitě - povedlo se sehnat bio okurky a bio mrkev.

Největší váhu mělo v testu smyslové hodnocení - tedy vzhled, barva, chuť, vůně, textura či konzistence, intenzita vad a celkový dojem. To vše řešila desítka hodnotitelů.

I když ochutnávka neskončila katastrofou, bez chyb nebyla. "Mrkve a okurky trápila nahořklá příchuť, u rajčat zase vadila prázdnost chuti. U balených jablek se hodnotitelé pro změnu setkávali s hnilobou a otlaky. Pokud jde o bio produkty, nedařilo se mrkvi, které byla vytýkána nahořklost," vypočítává dTest.

Laboratoř také speciální metodou měřila z vymačkané šťávy to, jak jsou jednotlivé plody (ne)zralé. Nejlépe na tom byla v tomto ohledu jablka, nejhůř naopak okurky. A u (ne)zralosti bylo jedno, z jakého druhu prodejny ovoce a zelenina pocházely.

Test také zkoumal jakost zakoupených plodů. Ta se dělí na dva nebo tři stupně. "U zboží druhé třídy se toleruje vyšší výskyt vad tvaru a vzhledu než u první, potažmo výběrové třídy. O třídě jakosti jablek, rajčat a jahod musí být zákazník při nákupu informován na etiketě, a to jak u baleného, tak i volně nabízeného zboží. Vzorky v našem testování deklarovaly první jakost,“ popsala Hoffmannová.

Důležitým ukazatelem je také takzvaný kalibr, tedy velikost plodů. Údaj se dá najít na etiketách a obvykle se uvádí jako příčný průměr plodu v nejširším místě nebo jako hmotnost jednoho kusu.

A právě měření kallibru ukázalo velké rozdíly u jablek, která se lišila až o dva centimetry v průměru a až dvojnásobně na váze podle toho, kde je dTest koupil.

"Zvlášť důležitý je kalibr u zboží prodávaného po kusech. Například cena hlávky salátu ve večerkách a diskontech byla shodná, ovšem díky vyšší hmotnosti vyšly výhodněji ty z diskontních prodejen,“ zmínila Hoffmannová.

Na první pohled byl v kalibru také rozdíl mezi vzorky z Česka a Německa. "Až na jahody a rajčata se v Německu prodávaly těžší a větší kusy a zboží bylo, s výjimkou ledového salátu a okurek, dražší. V celkovém hodnocení se však s převahou 4:2 lépe dařilo vzorkům zakoupeným v Česku. Zásluhu na tom mělo především jejich lepší senzorické hodnocení," uvedl dTest.

Závěr testu patřil "pátrání" po pesticidech - a to u bio okurek a bio mrkve a také u jahod z trhu a supermarketu. Ani tady to nebylo bez problémů.

"Očekávali jsme absolutní čistotu ekologické produkce. Překvapil nás proto nález difenoconazolu u bio mrkve italského původu a to na samé hranici tolerovaného limitu. Překvapivé byly i výsledky jahod z farmářských trhů, u kterých analýza odhalila přítomnost šesti pesticidů. I když šlo o povolené látky a jejich koncentrace nepřekročily zákonné limity, ukazuje to, že farmářské trhy automaticky neznamenají biokvalitu,“ uzavřela výsledky testování šéfredaktorka dTestu.

