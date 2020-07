Výrobce nabízí figurky i polštář s tváří zabitého Floyda. Odporné, zuří jeho příznivci

Ačkoli řadě Floydových následovníků tento počin hnul žlučí, sám výrobce celou záležitost vnímá jen jako protest. Na instagramu svou práci prezentuje na dvou účtech. Všichni ostatní jsou dle vyjádření "Floydova tvůrce" podvodníci.

U těch, kteří v protirasových protestech našli smysl života, však příliš nepochodil. "To je nechutné. Oni opravdu vyrábí merch George Floyda a antistresové panenky," napsal na twitter uživatel kairy draws.

This is disgusting. They're literally making George Floyd merch and anti-stress dolls. pic.twitter.com/LUtpnU96iW

Nejedná se ale o první nápad vyrábět figurky s podobou tragicky zesnulého černocha. Na platformě reddit se před časem rozhořela vášnivá debata na téma populárních Funko Pop figurek.

Někteří zastánci Floydova odkazu jsou totiž přesvědčeni, že i tvář antirasistického protestu 21. století si zaslouží svou ikonickou figurku s velkou hlavou a černýma očima.

Someone on Reddit was demanding a George Floyd Funko Pop.



