Jak rychle se šíří mutace delta s vakcínou a bez ní? Experti odpověděli

Plně očkovaní lidé šíří delta (indickou) variantu koronaviru nejspíš stejně rychle jako ti, kteří vakcínu nemají. Vyplývá to z uniklých interních dokumentů, které zpracovalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Jeho ředitelka Rochelle Walensky pravost dat potvrdila. Co si ale o závěrech svých amerických kolegů myslí čeští odborníci?

Z dat aktuálního výzkumu CDC, která úřad oficiálně zveřejní v průběhu pátku, vyplývá, že delta mutaci koronaviru podle všeho šíří naočkovaní lidé ve stejné míře jako ti neočkovaní. Informovaly o tom web CNN a deník The Washington Post. Američtí vědci přirovnávají rychlost, jakou se delta mutace viru šíří, k planým neštovicím.

Na to, jestli je podle nich tvrzení CDC přesné a co by svět ještě mohlo v souvislosti s pokračující pandemií čekat, se redakce TN.cz zeptala předních českých odborníků. Odpovídali imunolog Václav Hořejší, epidemiolog Marek Petráš a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

"Když to říká CDC, tak bych tomu opravdu věřil, protože to jsou opravdu odborníci. A ano, je to možné, protože se jedná o velice infekční variantu. U ní se totiž uvádí, že lidé, kteří jsou jí infikovaní, v sobě mají až tisíckrát víc viru, než tomu bylo u předchozích variant. Potvrzuje to také těžší průběh nemoci, který se vyskytuje i u mladších lidí," řekl TN.cz Hořejší.

"Očkovaní lidé sami sice proti viru chráněni jsou, ale už dávno se ví a předpokládalo i to, že se pořád můžou nakazit. Virus se nedostane dál než na sliznice, takže nevyvolá těžší průběh onemocnění a infekce probíhá nepříznakově. Pořád ale infekční jsou, protože virus na sliznicích je, " doplnil imunolog.

Podobné stanovisko zaujímá i epidemiolog Marek Petráš. "Od počátku to bylo jasné, protože výrobci nastavovali klinické studie tak, že je zásadní důkaz o tom, zda očkovaní lidé onemocní nebo neonemocní. Ale ne o tom, jestli budou koronavirus šířit dál. Pokud se virus u očkovaných lidí zachytí, tak tam ale setrvává mnohem kratší dobu. Významně nižší je i množství viru, které se případně pomnoží," vysvětlil.

Epidemiolog dále uvedl, že nejde jen o benefit očkování, protože se to týká i lidí, kteří covid prodělali: "Stejným způsobem jsou chráněni i ti, co získali přirozenou imunitu. Stejně jsou také šiřiteli nebo nešiřiteli viru, to je učebnicová záležitost."

Vakcinolog Roman Chlíbek na celou věc pohlíží jinak. "Tato informace by vyvracela všechna data, která potvrzují účinnost vakcíny proti delta variantě. Ve vědecké diskuzi jsem to zatím nezaznamenal."

"Teoreticky to možné je, ale pravděpodobnost šíření delta mutace u očkovaných lidí musí být nízká. Naočkovaný člověk by měl mít neutralizační protilátky, které viru na sliznicích neumožní namnožit se ve velkém," dodal Chlíbek.

Petráš ještě doplnil, že by se do budoucna dalo mluvit i o vymýcení covidu. Musela by ale být stoprocentní proočkovanost. "Velmi podobné to bylo i s dětskou přenosnou obrnou, která se také šíří kapénkami a nyní se blížíme k její celosvětové eradikaci (vyhubení). V praxi to ale trvá léta," upozornil.