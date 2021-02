Rozvolnit, ať to všechno umře! I tak odpovídali Češi v ANKETĚ TN.cz

Před pár týdny by tak těsný souboj na téma rozvolňování očekával málokdo. Češi byli ochotní udělat všechno pro to, aby se obchody a služby znovu otevřely. Jenže pandemická situace v zemi se nelepší a s ohledem na stále rostoucí počet nakažených se názor veřejnosti změnil.

Na otázku: "Je správné rozvolňovat a otevřít obchody?" odpovídalo třicet respondentů. Pouze čtyři z nich neměli na otázku, zda rozvolňovat či ne, vyhraněný názor. Ostatní si ale jasně stáli za tím, co říkají.

"Já sám pracuji v obchodě a jsem pro to, aby se nerozvolňovalo. Ta situace je den ode dne horší, tak je to zbytečné," shrnul jeden z dotázaných mužů.

"Čísla jsou taková, jaká jsou, a raději bych to ještě chvíli nechala tak, jak to je," potvrdila respondentka na pražském náměstí Republiky.

"Nechal bych to zavřené, je to nesmysl. Celá Evropa uzavírá a my jsme tady jako Švejci," zlobil se postarší muž.

Anketa Souhlasíte s rozvolňováním a otevřením maloobchodu? ANO 28 50 hlasů NE 70 123 hlasů NEVÍM 2 3 hlasy Hlasovalo 176 lidí.

Z ankety vyplývá, že Češi by rozvolnění přivítali. Ovšem v jiné sféře, než je obchod. Zmírnění opatření by podle nich mělo nastat nejprve ve sportu a ve školství.

"Nejdřív by se měly otevřít školy. Obchody až v dalším kole," uvedla žena v centru Prahy.

Podobný názor měl i další účastník ankety: "Rozvolnil bych spíš venkovní sportoviště, ale přijde mi, že bez obchodů jsme schopní se ještě obejít."

Více než polovina dotázaných souhlasí s rozhodnutím vlády a plánovanou změnu bere jako posun vpřed. Těší se na nákupy a fandí obchodníkům, aby se z téměř ročního výpadku vzpamatovali.

"Je mi líto těch maloobchodníků. A pokud se budou dodržovat pravidla - do obchodu po jednom a v roušce - tak proč ne," zdůvodnila svou odpověď žena středního věku.

"Dopřála bych obchodníkům stejné podmínky, ale mám samozřejmě strach z téhle situace," přiznala jedna z respondentek.

A jak dopadla anketa v číslech? Čtrnáct respondentů bylo pro rozvolňování, dvanáct by pokračovalo v opatřeních a čtyři se nedokázali rozhodnout.