Je testování zaměstnanců legální? Případem se zabývá Nejvyšší soud

Povinné testování zaměstnanců je velké téma. V posledních týdnech se řeší především to, zdali mají pracovníci sociálních služeb povinnost se testovat či nikoliv. Ve čtvrtek by o tom měl rozhodnout Nejvyšší správní soud v Brně.

Nejvyšší správní soud ve čtvrtek opět řeší spor mezi ministerstvem zdravotnictví a odpůrci testování. Tentokrát se tento spor týká sociálních pracovníků a jejich povinnosti testovat se. Mnohým se to totiž nelíbí.



Navrhovatelé jsou hned dva, žádný z nich ale u soudu nebyl a zastupují je advokáti. K soudu přišel i zástupce ministerstva zdravotnictví. V návrzích na zrušení opatření zaznělo, že povinnost testování nebyla dostatečně odůvodněná. Nikdo prý pořádně nevysvětlil a vědecky nedoložil, proč by se měli sociální pracovníci testovat antigenními testy.

Podle žalobců totiž antigenní testy nejsou určené k rozpoznání bezpříznakově nemocných. Dále si stěžovali na to, že testy jsou invazivní, i když by nemusely. Jedná se prý o zásah do práv občanů a tato povinnost je prý nezákonná a protiústavní.

Naproti tomu zástupce ministerstva tvrdí, že opatření odůvodněná jsou. Odkazoval se na stránky ministerstva, kde jsou čísla a grafy, která opatření podporují. A stojí za tím, že antigenní testování je nejvhodnější hrubé síto ke zmírnění šíření nemoci covid-19.



Jak soud rozhodne, není jisté. Rozsudek by měl padnout ve čtvrtek odpoledne. Každopádně rozsudky v minulosti dopadaly jak ve prospěch ministerstva, tak ve prospěch žalující strany.