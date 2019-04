Je to bolest pro nás všechny, tvrdí Madeira! Vyhlásila tři dny smutku

Obrovskou tragédii zažila ve středu obec Caniço na ostrově Madeira. Kolem půl sedmé večer sjel autobus s 57 cestujícími ze silnici a havaroval do domu. Během nehody zemřelo 29 lidí. "Můj bože, nemáme slov," řekl starosta obce Filipe Sousa. Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa zase prohlásil, že je to velký moment bolesti pro všechny, uvedl německý Spiegel.

Hlubokou soustrast pozůstalým vyjádřil také majitel společnosti SAM, která vlastnila autobus. "Naší vůlí a odhodláním teď je, aby bylo dosaženo absolutního určení všech skutečností, příčin a odpovědností za nehodu, a ode dneška prohlašujeme, že budeme plně spolupracovat s orgány odpovědnými za vyšetřování, která budou následovat," řekl majitel.

Právě příčina nehody je stále nejasná. Vyšetřování zahájil státní zástupce. Podle prvotních informací mohlo dojít k selhání brzd. Místopředseda regionální vlády Pedro Calado však označil všechny spekulace za předčasné.

Madeira se rozhodla vyhlásit od čtvrtka do pondělí tři dny smutku za oběti tragické nehody. Na všech veřejných budovách budou po celou dobu viset vlajky. Dále by mělo být vysláno z ostrova letadlo, které by převezlo zraněné lidi do nemocnic na pevninu, informoval dnoticias.pt.

Všichni zranění byli zatím převezeni do místní nemocnice, která uvedla, že přijala Portugalce, ale i cizince. Zatím nejsou žádné záznamy o tom, že by mezi oběťmi byly děti. Ve středu ve večerních hodinách pak z nemocnice byli po ošetření propuštěni dva cestující.