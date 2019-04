Je to hnus, tvrdí diváci! Nejdřív si začala s farářem, teď jí vadí nevěra

Nevěra Martina a Šárky co nevidět otřese manželstvím Maléřových. O všem se totiž dozví jeho žena Veronika a nebude z toho nadšená. Ona však už za sebou jednu nevěru má. Zamilovala se totiž před pár lety do faráře Marka. Poté se ale rozhodla, že dá přednost rodině a se svým manželem dali vztah opět do pořádku. Jak se k manželově nevěře postaví, se ukáže v dalších dílech.

Diváci Ulice mohou sledovat příběhy rodiny Maléřových už od roku 2014. Všichni s nimi prožívali jejich začátky příchodu do Prahy, smrt Rozinina přítele nebo zamilování Veroniky do faráře Marka.

A právě to si diváci moc dobře pamatují a nechápou, proč by teď měla Veronika svému muži Martinovi vyčítat jeho nevěru, když ho ona sama podváděla. "To, že ona ho kdysi podvedla s farářem je v pořádku, a když podvede on, tak je lhář hnusný. Ať žije rovnoprávnost," napsala jedna z divaček. Další se zase Veroniky zastávala: "Vždyť ho nepodvedla, faráři dala jen pusu, milovala ho platonicky."

Veronika se s farářem Markem seznámila, když se přistěhovala se svou rodinou do Prahy. Ráda na faru chodila a pomáhala ostatním lidem. Z Veroniky a faráře se postupně stali přátelé, jenže poté jejich vztah přerostl v něco víc a zamilovali se do sebe. I když se ze začátku snažili svým citům zabránit, nakonec jim podlehli a několikrát se políbili.

Anketa Jak by se Veronika měla zachovat? Odpustit Martinovi 25 149 hlasů Požádat o rozvod 64 377 hlasů Začít si s jiným mužem 11 62 hlasů Hlasovalo 588 lidí.

Jejich vztah ale skončil zlomeným srdcem a farář Marek se nechal přeložit na jinou faru. O Veroničině nevěře se dozvěděl její manžel Martin, který jí nakonec všechno odpustil. Společně dali zase dohromady jejich rozpadající se manželství a byli nějakou dobu šťastní.

Jenže se teď Martin ocitl ve stejné situaci. Zamiloval se do Šárky, se kterou se před tím kamarádil. Ona ho milovala už dlouho, ale Martin byl stále věrný své ženě. Nakonec citům také podlehl a se Šárkou Veroniku podvádí. O nevěře se už dozvěděla Marcela, která je naštvaná nejen na Martina, ale i na jeho milenku. Zatím nic Veronice neřekla, ale už v příštích dílech se o všem dozví. Dokonce jí to prozradí sám Martin.

Jak se k celé situaci Veronika postaví, na to si budou muset diváci počkat. Jisté ale je, že to jejich manželstvím otřese, což i prozradila představitelka Marcely herečka Anna Klausnerová. Diváci se podle ní mají také na co těšit.

