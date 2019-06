Je to, jako by zmutovali, popisuje muž řádění komárů v Chorvatsku

Čtyřiatřicetiletý Ivan Zgrebec pochází ze čtyřtisícové obce Josipovac na východě Chorvatska. Celá oblast se v současnosti potýká s obřími nálety komárů, kteří činí život tamních obyvatel nesnesitelným.



"Nedá se jít ven. Nedá se tu žít. Za svých 34 let jsem něco takového neviděl," popsal Ivan pro chorvatský zpravodajský portál 24sata.hr. Za tři čtvrtě hodiny, kdy byl venku, mu komáři poseli záda a ruce stovkami štípanců.



"Používáme všechny možné insekticidy, máme všude ochranné sítě, ale komáři se i tak do domu dostanou. Nejhorší je to pro děti. To si nedokážete ani představit. Jsme úplně bezmocní," doplnil Zgrebec.



Zgrebec má tři děti, kterým připravil venkovní bazén. Ten však nyní zeje prázdnotou. "Ráno, když jdeme do práce, utíkáme z domu k autu. Hned po práci se zase vracíme. Dům máme úplně oblepený komáry. Nechápu, jak nás mohou poštípat přes všechno to oblečení. Je to, jako by zmutovali," přiblížil Zgrebec pro web dnevnik.hr.



Lidé se před komáry snaží chránit síťkami přes hlavu a oblečením s dlouhými rukávy a nohavicemi, což je ale při letních teplotách přes 30 stupňů velmi nepříjemné. "S komáry se už nedá vůbec žít. Ráno jsem šel s přáteli ven. Měli na sobě ochranné oblečení. Já jsem si ho ale nevzal a domů jsem přišel pokrytý štípanci. To není normální, nosit v takových vedrech teplé oblečení," popsal další ze čtenářů 24sata.hr.

Podívejte se na video komářího rojení:



Komáři se přemnožili na východě Chorvatska. Po vydatných deštích jsou zatopené rozsáhlé plochy, na nichž se komáři líhnou. K tomu jim pomáhají i vysoké teploty přesahující 30 stupňů. Velmi špatná situace je právě v obci Josipovac, kterou místní označují jako osijeckou komáří rezervaci.



V dopise, který adresovali zástupci Osijecko-baranské župy i hlavního župního města vládě, se podle zpravodajského portálu sib.hr píše, že byla hrubě narušena kvalita života obyvatel župy. Kvůli náletům komárů klesá i objem nadojeného mléka u krav. V župě je už zaznamenaný výskyt komárů, kteří přenáší virus zika.



Přestože se hlavní župní město Osijek na komáří kalamitu připravovalo a i v současnosti s komáří záplavou bojuje, příliš to nepomáhá. Komáři totiž přilétají z oblastí, které ošetřené nebyly, některé menší obce totiž na prevenci dávají pouze symbolickou částku, nebo na to vůbec rozpočet nemají.



Chorvatská vláda ústy premiéra Andreje Plenkoviće již ve středu přislíbila župě finanční pomoc. Podle představitelů župy je potřeba asi pět milionů kun, což je asi 17 milionů korun. Jen město Osijek ale už vydalo na boj s komáří apokalypsou tři miliony kun, tedy asi 10,5 milionu korun.