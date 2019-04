Je to jediný způsob, obhajuje Mayová jednání o brexitu s opozicí

Britská premiérka Theresa Mayová obhajuje své rozhodnutí začít o dalším postupu na cestě k odchodu Británie z Evropské unie jednat s opozičními labouristy. V prohlášení, které zveřejnila v sobotu pozdě večer, píše, že to je jediný způsob, jak zajistit brexit s dohodou. Podle dnešního vydání listu The Sunday Times chce premiérka nejsilnější opoziční stranu k podpoře své brexitové dohody přimět změnou zákona o odchodu Británie z EU, do kterého by vložila zmínku o "celních ujednáních" s EU.

"Pravdou je, že v otázce brexitu jsou oblasti, ve kterých se obě hlavní strany shodují: obě chceme ukončit volný pohyb, obě chceme odejít (z EU) s dobrou dohodou a obě chceme chránit pracovní místa," uvedla Mayová. "To je základem pro kompromis, který může v parlamentu získat většinu a získat většinu je jediná cesta, jak zajistit brexit," dodala předsedkyně vlády. Zároveň varovala, že čím déle vyjednávání o kompromisu potrvá, tím větší je riziko, "že Spojené království nikdy neodejde".

V prohlášení Mayová rovněž uvedla, že udělala vše, co bylo v jejích silách, aby přiměla své konzervativce a severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP) k podpoře její brexitové dohody s unií. Když se jí to nepodařilo, musela "zvolit jiný přístup".

Premiérka v úterý překvapivě vyzvala předsedu Labouristické strany Jeremyho Corbyna, aby s ní jednal o nalezení východiska z brexitového patu. Ve středu spolu nejprve hovořili lídři stran, v následujících dnech pak "technická jednání" vedly jejich týmy. V pátek premiérka požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o druhý odklad brexitu do 30. června. Podle současného plánu by měla Británie opustit EU 12. dubna, tedy za pět dní. V současné situaci stále hrozí, že země odejde bez dohody.

Podle listu The Sunday Times má už ale Mayová plán, jak přesvědčit labouristy, aby nakonec v parlamentu podpořili brexitovou dohodu, kterou loni vyjednala s Bruselem a kterou poslanci již třikrát odmítli. Podle listu chce budoucí "celní ujednání" s EU vložit do zákona o odchodu Británie z EU. Labouristé dlouhodobě požadují, aby Británie po brexitu zůstala členem celná unie.

The Sunday Times rovněž uvedly, že by mohla vláda labouristům nabídnout i to, aby vyslali svého zástupce do delegace, která vyrazí na středeční mimořádný summit EU v Bruselu. Na něm by měla Mayová prezidentům a premiérům evropské sedmadvacítky předložit "důvěryhodný plán" dalšího postupu na cestě ke schválení brexitové dohody. Lídři unijních zemí by pak měli rozhodnout, zda budou s dalším odkladem brexitu souhlasit či nikoli.

Komplikací ovšem je, že by se v případě odsunutí brexitu za 22. květen musela Británie zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, které začnou 23. května. To kritizuje řada konzervativců. Podle dnešního vydání listu The Observer premiérce její spolustraníci pohrozili, že se jí pokusí svrhnout, pokud se Británie evropských voleb zúčastní. List The Sunday Telegraph dnes píše, že řada členů vlády zvažuje, že by v případě účasti Británie ve volbách na své kabinetní posty rezignovala.

Bývalý ministr pro brexit Dominic Raab dnes v příspěvku v listu Mail on Sunday napsal, že přístup premiérky by mohl "poškodit Konzervativní stranu na řadu let". "Existuje nebezpečí, že bychom mohli o brexit přijít a že by mohla vláda padnout - tím bychom klíče k Downing Street předali Corbynovi," napsal Raab s odkazem na ulici, v níž britská vláda sídlí.

Nespokojené hlasy se ozývají také z místních organizací Konzervativní strany. "Naše strana a naše vláda úplně ztratily kontakt s voliči," napsala v dopise Mayové stovka kandidátů v místních volbách, které se budou 2. května konat ve větší části Anglie a v Severním Irsku.

Těžké situaci uvnitř strany ovšem čelí i předseda labouristů Corbyn. Osm desítek jeho poslanců ho v dopise vyzvalo, aby v jednáních s vládou trval na druhém referendu. Vyjádřili rovněž obavu, že cokoli labouristé vyjednají s Mayovou, nemusí po jejím případném odchodu z čela vlády platit.

Mayová žádá o odklad brexitu do června. Podívejte se na páteční reportáž TV Nova: