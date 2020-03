Je to prý moc náročné! Úřady odmítly uvádět denně počet lidí v karanténě

Jen jednou týdně jsou státní úřady ochotné aktualizovat počet domácích karantén. "Čísla budou pravidelně aktualizována k pátku. Je to číslo, které má určitý vývoj a nemá je cenu opakovat každý den," prohlásila v úterý hlavní hygienička Eva Gottvaldová na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.



Podobně to vidí na Ministerstvu zdravotnictví. "To bychom se zbláznili, kdybychom to dávali každý den, to se sbírá po celé republice. Dáváme každý den čísla k počtu testovaných, ta je potřeba držet aktuální. Pokud to chcete denně, tak si budete muset obvolat 14 krajských hygienických stanic," odpověděla na dotaz mluvčí Renata Povolná.

"To je stejné jako s chřipkovou sezónou, taky jsme vydávali tiskové zprávy jednou týdně v pátek s aktuálními informacemi za celou republiku a jednotlivé hygienické stanice vydávaly informace průběžně," doplnila mluvčí.

Ministerstvo zdravotnictví na těchto stránkách denně zveřejňuje celorepublikové počty testovaných pacientů s podezřením na koronavirus a dále počet negativních a pozitivních testů. Každý pátek se pak obnoví údaje v tabulce s počtem domácích karantén nařízených krajskou hygienickou stanicí.