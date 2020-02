"Je to poslání, únavu sestry neřeší." Ministr kampaní pobouřil zdravotníky

Ministerstvo zdravotnictví spustilo kampaň Studuj zdrávku, která má přitáhnout více studentů na střední zdravotnické školy. V nemocnicích totiž dlouhodobě chybí personál, především z řad lékařů a zdravotních sester. Právě na jejich povolání se proto projekt zaměřil.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch teď objíždí republiku a navštěvuje základní školy, jejichž žáky má kampaň oslovit. Zároveň ministerstvo zveřejnilo krátký spot, který "přibližuje zdravotnické povolání jako poslání s hrdinským aspektem a altruistickým přístupem".

Video si ale mezi zdravotními sestřičkami i lékaři vysloužilo obrovskou kritiku. Upozornil na to portál České lékařské komory (ČLK) nasezdravotnictvi.cz. Negativní komentáře přibývají především na facebookovém profilu samotného Vojtěcha. Spot provází komentář, podle kterého sestry "pomáhají druhým ve dne v noci" a "neřeší, zda jsou unavené".

Právě to, že je povolání zdravotníků podáváno jako poslání, se některým z nich nelíbí. "Není to výzva, ani poslání. Je to práce jako každá jiná. Lidé, kteří pracují ve zdravotnictví, jsou lidé jako všichni ostatní. Mimochodem, za poslání děti neuživíte," napsal k ministrovu příspěvku mladý lékař Jiří.

"Nikomu se nedivím, že ze zdravotnictví odejde, taky přemýšlím, že za takových podmínek se už nevrátím, půjdu do fabriky za více peněz a méně odpovědnosti," připojila se bývalá sestra Lucka. "Sorry jako, ale já řeším, jestli jsem unavená, nebo ne," kritizuje další sestřička Veronika.

Další komentující doporučují Vojtěchovi, aby si šel práci na některém nemocničním oddělení vyzkoušet. "Vůbec nemáte ponětí, co je to práce ve zdravotnictví. Kecat od stolu umí každý, ale vy bohužel o této práci nevíte nic," rozčílila se Petra. "No hrdinové opravdu jsme, protože tu práci stále děláme," přidala se Michaela.

Mnozí pak poukazují na to, že video je zbytečně zidealizované a neukazuje realitu. Studenti budou podle starších kolegů velmi zklamaní především z platových podmínek, přesčasů a přehnané byrokracie. Část komentářů se týká také studia na vysoké škole, které je pro některé sestry potřebné.

Ministerstvo ale tvrdí, že kampaň probíhá podle plánu. "V posledních dvou letech se daří navyšovat počty studentů na zdravotnických školách, pokud se nám podaří tento pozitivní trend udržet, můžeme situaci do budoucna stabilizovat. Bohužel ale personální nedostatek nelze vyřešit mávnutím kouzelného proutku, vyžaduje to čas," uvedl ministr.

Také za spotem si ministerstvo i přes kritiku stojí. Chtělo prý ukázat sestry a další nelékařské pracovníky jako hrdiny a tak, aby zaujalo studenty ve věku 14 a 15 let. "Spot je natočen reklamní formou, tedy tak, aby byl pro cílovou skupinu atraktivní," sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle ministerstva práce sestry, stejně jako lékaře, bezpochyby posláním je. "Její náplní je myslet na druhé a pomáhat druhým v těžkých životních situacích, kterou nemoc bezpochyby je. (...) Jedná se o velice náročnou a zodpovědnou práci, v tomto směru byl myšlen text spotu," dodala Štěpanyová.