Matka holčičky (†6) z Jesenicka napsala sousedům bolestný vzkaz

"Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, co hledali mou dceru. Policii, hasičům, dobrovolníkům a všem, co se snažili. Je to bolestivé a je to tragédie. Vážím si toho, kolik lidí bylo ochotných se podílet, děkuji Vám všem," napsala zdrcená matka, která se musí smířit se smrtí milované dcery.

"Nedávám to, je to ta nejhorší rána, co může člověk zažít. Nevím, jak to zvládnu. Všude ji vidím," dodala matka u fotek zemřelé holčičky. Přátelé matce vyjádřili upřímnou soustrast. "Je mi to moc líto," napsala Lucie. "Hlubokou upřímnou soustrast vám i vaší rodině a spousty sil na takovou bolest. Držte se," dodala Šárka. "Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit. Je nám to moc líto," dodala Ivana.

Rozsáhlé pátrání se rozběhlo v úterý kolem půl sedmé večer. Šestiletá dívka byla naposledy viděna u svého bydliště ve Zlatých Horách na Jesenicku - hrála si na pískovišti se svou sestřenicí.

Na facebooku se domluvili i místní, že policistům a hasičům pomohou s hledáním. Sešly se jich zhruba tři stovky. I když všichni doufali ve šťastný konec, skončilo pátrání tragicky.

"V ranních hodinách byla pátrací akce ukončena nálezem hledané dívky bez známek života," potvrdila policejní mluvčí Tereza Neubauerová. Holčičku měli najít kolem čtvrté hodiny ranní kousek od místa, kde se ztratila. Zřejmě zemřela nešťastnou náhodou. Byla nařízena soudní pitva.





Podívejte se na reportáž z pátrací akce: