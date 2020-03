Korunní princ Ferdinand pomáhá v boji s koronavirem. Nemoc má i jeho otec

V současnosti, kdy svět bojuje s šířícím se koronavirem, je potřeba každá pomoc. Nelze se spoléhat pouze na oficiální složky, jako je armáda nebo policie, a zdravotníky. Proto se korunní princ a následník trůnu rozhodl využít svého času a pomoci.

Nyní tak pracuje každou noc ve vojenských skladech, aby zajistil bezpečnost potravinových zásob. K podobné aktivitě vyzval i další mladé lidi na svém instagramovém účtu.

"Pokud jste mladí a zdraví, a chcete využít čas správným způsobem, najděte si příležitost, jak pomoci ve svém okolí v časech, kdy je to potřeba," napsal. Sklady s potravinami tak vyměnil za svou vášeň, auta. Korunní princ je totiž vášnivým automobilovým závodníkem.

If you are young and healthy and you would like to use the time on your hands right, seek out opportunities to help your community in these times of need. https://t.co/UZt9JoGseP