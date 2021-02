"Je v tom nepořádek!" Ministerstvo zahraničí opět změnilo pravidla

České úřady částečně ustupují od zpřísněných opatření pro návraty z ciziny, které začnou platit od pátku. Do příští neděle bude platit přechodné ustanovení, kdy před odletem z velmi rizikových zemí, což jsou prakticky všechny mimo Evropu, nebude nutné shánět PCR test, postačí antigenní.

Ivana Longauerová provozuje v malém městě cestovní agenturu několik let. V současné době pracuje z domova a každý klient je pro ni malý zázrak. Změny pravidel se jí dotýkají. "Všechno se teď den ze dne mění. To ztěžuje prodej. Lidově řečeno, máme v tom bordel všichni," řekla Longaurerová.





Z vínově, červeně a oranžově označených států musí každý, kdo se do Čech vrací, absolvovat antigenní nebo PCR test. Při návratu z červených a vínových pak platí i pětidenní karanténa. Podle ministerstva zahraničí musí takové osoby po příjezdu do Česka navíc nosit nejméně 10 dní respirátor třídy FFP2.





Lidi, kteří si nebudou moci před návratem z velmi vysoce rizikových zemí nechat udělat PCR test v cizině, se budou moci otestovat až na pražském letišti.





"To samozřejmě vítáme, ale komplikuje to život a není pro to absolutně důvod," tvrdí Ondřej Rušikvas z CK Bluestyle.





Podle odborníků v mnoha destinacích není možné testy včas vyhodnotit. "Třeba Zanzibar vám nevydá PCR test dříve jak za dva dny, zatímco ČR vyžaduje 48 hodin," uvedl Václav Fišer z katedry cestovního ruchu vysoké školy hotelové.





"Došlo proto ke kosmetickým změnám. Ministerstvo upravilo, že test může být ne starší než 72 hodin," řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Přechodné období pro odpuštění PCR testu před návratem do České republiky bude platit do 14. února.