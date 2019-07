Je venku příliš horko na vašeho psa? Takhle to poznáte! NÁVOD

Psi jsou věrná zvířata a odjakživa spoléhají na svoje páníčky. Když je vezmete na procházku, tak zkrátka jdou i v parném létě, kdy si mohou spálit tlapky či dostat úpal.



Kdy je země příliš rozpálená a psům to může způsobit vážná poranění, poznáte podle jednoduchého pravidla. To se příznačně nazývá pravidlo pěti sekund. Zveřejnilo ho centrum pro trénování psů, které sídlí v Kalifornii.







Položte na chodník hřbet ruky a zkuste ji na betonu udržet pět sekund. Pokud vás to, než napočítáte do pěti, začne pálit, bude to nebezpečné i pro vašeho psa.



Mějte na paměti, že když je venku příjemných 25°C, slabý vítr a velká vlhkost, může se asfalt rozpálit až na 52°C. V opravdu horkém počasí by se ven s mazlíčky mělo chodit v brzkých ranních hodinách, později večer a jen jednou přes den.

Tady je aktuální předpověď počasí: