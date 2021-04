Je větší riziko krevní sraženina, nebo úmrtí na covid? SROVNÁNÍ dle věku

Ve stínu zpráv o vakcínách proti koronaviru, které mohou způsobovat krevní sraženiny, španělský portál El País srovnal, kolik lidí by zemřelo na covid-19, pokud by se nenechali očkovat, a to i dle jednotlivých věkových skupin, oproti hrozbě trombózy z očkování.

Některé evropské státy kvůli obavám z krevních sraženin omezují očkování vakcínami AstraZeneca, problémy se objevují i u vakcíny od Johnson & Johnson. Jenže dle srovnání El País je riziko úmrtí na koronavirus při neočkování mnohem vyšší než při očkování s rizikem trombózy.



El País vychází z dat Lékařského institutu Karla III., Katalánské polytechnické univerzity (UPC), Španělského statistického úřadu (INE) a britské Agentury pro regulaci medicínských a zdravotnických přípravků (MHRA) za konec loňského a začátek letošního roku.



Podle zkušeností s koronavirem ve Španělsku by se bez vakcíny ve všech věkových skupinách nakazilo 3800 lidí ze 100 tisíc za čtyři měsíce. S vakcínou je to 950. Bez vakcíny by s koronavirem skončilo 250 lidí v nemocnici, s vakcínou by to bylo 13. Bez vakcíny by skončilo 25 lidí na JIP, ze 100 tisíc se počítá s úmrtím 60 lidí. Oproti tomu s vakcínou by na JIP byli dva lidé a na každých 100 tisíc lidí by tři zemřeli. Na 100 tisíc lidí by se zároveň objevil jeden vážný případ trombózy.



Rozebrány jsou i jednotlivé věkové skupiny. Dokonce i u nejmladších lidí, tedy ve skupině 20 až 29 let, je vyšší šance na úmrtí kvůli covidu než kvůli krevní sraženině způsobené vakcínou. Na 100 tisíc obyvatel při šanci nakažení 3,8 procenta v horizontu čtyř měsíců by bez vakcíny skončilo v nemocnici 31 lidí ve věku 20 až 29 let, dva by museli být převezeni na JIP a 0,4 by zemřeli.



Naopak při naočkování by muselo být hospitalizováno 1,6 lidí, na JIP by skončilo 0,1 pacienta a na 100 tisíc lidí by zemřelo méně než 0,1 člověka. Trombóza by se vyskytla ve dvou případech.



Například u rizikové skupiny obyvatel nad 80 let by při očkování klesl počet pacientů v nemocnicích z 928 na 46, na JIP ze 16 na 0,8 a počet úmrtí 465 na 23, trombóza by se vyskytla u 0,4 člověka. Podrobně se na srovnání můžete podívat v tabulce níže.

K podobným výsledkům dospěla i MHRA. "Výhody vakcíny od AstraZeneky proti covidu i nadále převažují nad riziky pro většinu lidí," uvedla šéfka MHRA June Raineová.



Přesný vliv očkování na výskyt krevních sraženin ale i nadále vědci zkoumají. Ve Velké Británii se předběžně počítá s jedním případem krevní sraženiny na čtvrt milionu očkovaných AstraZenekou. U mladých lidí je navíc riziko dvakrát tak velké než u seniorů. Evropská léková agentura (EMA) uvádí, že sraženiny hrozí v jednom případě ze 100 tisíc a podle Dánska je to jeden případ ze 40 tisíc.

Anketa Máte obavy z očkování vakcínami od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson? Ano 71 34 hlasů Ne 29 14 hlasů Hlasovalo 48 lidí.



V půlce dubna informovaly o krevních sraženinách způsobených vakcínou Johnson & Johnson americké úřady. Podle jejich hlášení se po podání 6,8 milionu vakcín objevilo šest případů sraženin. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz



AstraZenekou přestala dočasně očkovat velká část evropských zemí. Česko ale zatím žádné preventivní opatření nepřijalo. To odmítl už dřívější ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Stát otevírá očkování pro mladší, každý třetí senior přitom pořád čeká. Podívejte se na reportáž TV Nova:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.