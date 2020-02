"Zaplatil jsem jí dluhy, pak přišel rozvod!" Pamelin ex promluvil o rychlomanželství

Erotický symbol 90. let a hvězda Hollywoodu, 52letá Pamela Andersonová, se rozvádí. Manželství jí vydrželo pouhých 12 dnů. Po několika dnech mlčení producent a miliardář Jon Peters novinářům řekl, že manželství zkrachovalo hned poté, co zaplatil její dluhy. Pamela Andersonová to označila za lži.