Jeden z vitaminů zřejmě chrání před koronavirem. Tělu ho dodáte zadarmo

Lék, který by porazil onemocnění Covid-19, se zatím teprve testuje a nasazuje pouze experimentálně u nejtěžších případů. Američané přišli s experimentálním lékem Remdesivir, který byl nasazen již i v Česku, z Japonska k nám zas doputoval Favipiravir. Zkouší se také antimalarikum Plaquenil s účinnou látkou hydrochlorochinem. Lékaři se pokoušejí těžké případy léčit také krevní plazmou odebranou již vyléčeným pacientům, u kterých by již měly být vytvořené potřebné protilátky.

Odborníci po celém světě v současnosti testují desítky dalších léčiv, které by mohly proti koronavirové epidemie zapůsobit. Probíhají ale i studie s vitamíny, které obecně pomáhají posilovat obranyschopnost proti virovým nákazám. Věří se v pomoc vysokých dávek vitaminu C, pomáhat by mohl také vitamin D.

Právě vitamin D pomohl lékařům s léčbou nakaženého pacienta ve Španělsku, na jeho účinky se zaměřuje také studie dublinské univerzity Trinity College. Podle ní lidé, kteří užívali doplňky s vitaminem D, zaznamenali padesátiprocentní pokles infekcí dýchacích cest.

Doktorka Jenna Macciochiová z University of Sussex pro Daily Mail doplnila: „Pokud nemáte dostatek vitamínu D, je třikrát až čtyřikrát pravděpodobnější, že se nachlazením nakazíte. Lze tedy očekávat, že i průběh virové respirační infekce Covid-19 by mohl být horší, kdybyste neměli dostatek vitaminu D."

Mezi potraviny bohaté na vitamin D patří houby, vaječný žloutek, sádlo a slanina nebo ryby a mořské plody (losos, krevety, sardinky, kaviár, ústřice, olej z tresčích jater). Koupíte ho i ve formě potravinových doplňků, načerpat ho ale můžete v potřebné dávce i úplně zadarmo. V těle ho totiž pomáhá aktivovat obyčejné sluneční záření.

Dopřát si pobyt venku na slunci byste si měli každý den. Je-li vaše pleť světlá a citlivá, postačí i méně něž půlhodina. Lidé s tmavou pletí potřebují pro získání adekvátního množství potřebné dávky delší dobu expozice, na slunci by měli být během dne úhrnem zhruba dvě hodiny.

Podle odborníků je důležité se zaměřit na příjem vitamínů a minerálů. Podívejte se na reportáž: