Jedenáctiletý chlapec z Opavska překonává světové rekordy. Utáhl kamion i s džípem

Chlapci z Opavska je teprve 11 let a místo hraní si s kamarády překonává světové rekordy své věkové kategorie - dokonce i ty zapsané v Guinessově knize rekordů. I když na to nevypadá, váží přes osmdesát kilo, a výšku 178 centimetrů mu mohou závidět i modelky. Teď například utáhl kamion i s džípem o hmotnosti sedm a půl tuny do vzdálenosti pěti metrů.