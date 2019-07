Jedete do Chorvatska nebo Bulharska? Tato čísla si zapište!

Čeští turisté mohou letos opět v případě nouze využít v Chorvatsku a Bulharsku služeb českých policejních hlídek. Ty budou v oblíbených dovolenkových destinacích k dispozici od začátku července do konce srpna.

Čeští policisté budou v letoviscích dohlížet na bezpečnost ve smíšených hlídkách s místními policisty. "Smyslem přítomnosti českých policistů v národních uniformách je přispět k pocitu bezpečí českých turistů během jejich dovolené. Čeští policisté pomáhají překonat jazykovou bariéru, poskytují důležité informace a účinně pomáhají např. při dopravních nehodách či případným obětem trestné činnosti," uvádí na svém webu Ministerstvo zahraničních věcí ČR.



Jednou z Čechy nejnavštěvovanějších zemí pro letní dovolenou je právě Bulharsko. O prázdninách budou čeští policisté přítomní v oblastech Primorska a Nesebaru, kde je můžete kontaktovat na následujících telefonních číslech:



Primorsko: +359 897 421 612

Nesebar: +359 897 421 613



Dovolenkovým evergreenem je samozřejmě také Chorvatsko. Českým policistům se na místě dovoláte na těchto telefonních číslech:



Omiš: +385 955 693 395, +385 957 413 291

Šibenik: +385 955 427 212, +385 955 427 215

Mimo to samozřejmě funguje také jednotné evropské číslo tísňového volání 112. I tam vás mohou po vyhodnocení situace přepojit konferenčním hovorem na českou policejní hlídku.



"Během dvou měsíců se v obou zemích vystřídá šestnáct policistů. V každé destinaci jsou vždy vysláni dva policisté, kteří slouží v běžných uniformách a nejsou ozbrojeni. Jejich role je tak ryze podpůrná a vytváří most při komunikaci turistů s úřady a policisty daného státu," upřesnil roli policistů mluvčí policejního prezidia David Schön.



Kromě policistů je také možné obrátit se na velvyslanectví České republiky v dané zemi.



Bulharsko

Honorární konzulát ČR ve Varně: +359 52 641 775, +359 52 641 774, pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: +359 887 648 029



Chorvatsko



Velvyslanectví ČR v Záhřebu: +385 1 617 7246, pohotovost +385 916121533

Konzulární jednatelství Split: +385 91 612 1660

Konzulární jednatelství Rijeka: +385 91 612 15 60



Ministerstvo zahraničních věcí také doporučuje registrovat se před cestou do zahraničí do systému DROZD. V tom vyplníte základní údaje o své osobě a o destinaci, ve které se budete pohybovat. V případě hrozby nebo nebezpečí v dané zemi vás potom bude moci ministerstvo včas informovat pomocí SMS zpráv. Registrace do systému je zcela dobrovolná.