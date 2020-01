Jedna nabíječka pro všechno: Evropský parlament chce sjednocení

Stejná nabíječka pro všechny značky mobilních telefonů, tabletů nebo notebooků. To teď hodlají prosadit unijní zákonodárci. A chtějí na to rovnou zákon, podle kterého by měly mít přístroje na celém území Evropské unie jednotné konektory.

Téměř všichni to známě, kvůli výměně mobilního telefonu jsme doma nastřádali několik nabíječek s metry kabelů. Brusel se proto vrátil k myšlence zavedení jednotného konektoru výrobků, kterým by se měli řídit všichni výrobci.

"Zavázali se spotřebitelům ulehčit život, mít jednotnou nabíječku, ale nikdy k tomu nedošlo," sdělila místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová (ANO).

Jednotným standardem by s největší pravděpodobností měl být konektor USB typu C. "Jedná se o propojení nové generace, které uživatelům nabídne daleko větší přenosovou rychlost," vysvětlil vedoucí prodejny s elektronikou Daniel Černý.

Evropané každý rok vyhodí přes 50 tisíc tun nepotřebných nabíječek. "Jedním z řešení může být i to, že by nám výrobci prodávali jenom telefon a nabíječka by byla někde zvlášť. Samozřejmě, že by šla dolů cena mobilního přístroje," doplnila Charanzová.

Pokud by se zákon prosadit nepodařilo, poslanci Evropského parlamentu by výrobcům sjednocení normy alespoň doporučili.