Jedna z nejnebezpečnějších sopek světa vybuchla, ostrov zahalil dým

Nejaktivnější indonéský vulkán Merapi, který leží na ostrově Jáva, v úterý vybuchl. Erupce byla slyšet v desítky kilometrů vzdálených vesnicích, odkud byla vidět i mohutná oblaka dýmu. Kouř stoupal do výšky až šesti kilometrů.

Není známo, zda má erupce na svědomí nějaké oběti. Úřady varovaly místní obyvatele, aby se držely od vulkánu minimálně tři kilometry daleko kvůli nebezpečí chrlení lávy či jiného sopečného materiálu.

Mount Merapi in Central Java Indonesia, this morning 03-03-2020 at 05.22 WIB, disturbed from his sleep and coughing a little. Hopefully soon sleep again in his long sleep. pic.twitter.com/ioAreW6yqn

Podle Agentury pro geologický a vulkanologický výzkum erupce trvala téměř osm minut. V okolních městech v jejím důsledku "pršel" popel a písek. Úřady dočasně uzavřely mezinárodní letiště ve městě Solo, které je 40 kilometrů vzdálené.

Na Jávě platí výstraha s nejvyšším stupněm nebezpečí kvůli riziku další erupce. Vulkán Merapi je oblíbený mezi turisty i místními zemědělci, kteří na úrodné půdě v jejím okolí pěstují plodiny. Jedná se však o jednu z nejnebezpečnějších sopek na světě. V roce 2010 její výbuch zabil 340 lidí.

Mount Merapi erupted again and released a hot cloud. This time the eruption of the mountain occurred on Tuesday (3/3/2020) around 05.22 WIB.

Based on reports from the Yogyakarta Geological Disaster Technology Research and Development Center, the eruption occurred for 450second. pic.twitter.com/Smk0tY1ViN