Jednání o nouzovém stavu pokračují. Tohle plánuje hejtman vašeho kraje

Praha a Středočeský kraj

Praha a Středočeský kraj dle vyjádření primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a hejtmanky Petry Peckové (STAN) aktuálně čekají na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Na jeho základě se rozhodnou, zda požádají o nouzový stav či jaká případně zavedou opatření.

V případě, že nouzový stav opravdu 14. února skončí, jsou hejtmani připraveni vyhlásit stav nebezpečí. "Tento nástroj krizového řízení je slabší právní oporou pro zavádění krizových opatření, než je nouzový stav. Je to ale příležitost k posouzení smysluplnosti dosavadních opatření,“ uvedla hejtmanka Pecková.

Ukonen nouzovho stavu je teba vnmat jako pleitost. Opaten te mohou bt adresnj, smysluplnj a lpe odvodnn. Nam kolem je navrtit lidem dvru v opaten, kter te budou vce zamen na osobn odpovdnost a nebudou nikoho zbyten ikanovat. — Zdenk Hib (@ZdenekHrib) February 12, 2021

Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj



Někteří hejtmani jsou už však rozhodnuti, že vládu o opětovné vyhlášení nouzového stavu požádají. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (ANO) je to jejich povinností. "Pandemii nelze řešit 14 hejtmany a jedním primátorem s velmi omezenými pravomocemi a MZČR. To je v rozporu se základními principy krizového managementu. Bude to velký problém, a to nepatřím mezi ty, kteří se problémů bojí,“ okomentoval konec nouzového stavu Vondrák.



K žádosti se plánuje připojit například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) nebo zlínský hejtman Radim Holiš (ANO). Podle Netolického je v současné chvíli ve hře pouze nouzový stav nebo opatření ministerstva zdravotnictví. Zároveň uvedl, že je důležité, aby kraje podstupovaly kroky společně. "Ve hře je nouzový stav, ale i pouhá opatření ministerstva zdravotnictví. Stav nebezpečí po dnešku vylučuji,“ napsal Netolický v sobotu na facebook.

Situace se v ptek mrn zlepila, vetn sedmidenn incidence, kter opt poklesla. (ne)nouzov stav eme na rovni hejtman a vldy. Opt tady chci zdraznit, e nouzov stav je prvn rmec pro zen krize. ada lid jej ztotouje s opatenmi, ale tak to pln nen. pic.twitter.com/LJs10VdDB3 — Ivo Vondrak (@ivondrak) February 13, 2021

Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina

Zdrženliví jsou zatím naopak hejtmani ODS. Podle nich je v současné době důležité hlavně jednání a společné kroky hejtmanů v dané situaci. "Vyzýváme, abychom si sedli společně ke stolu a našli společná řešení, která budou dobrá, dlouhodobě udržitelná a provedou ČR touto pandemií. V tomto smyslu se jako hejtmani připojujeme k názoru prezidenta republiky, že taková politická jednání jsou nutná! Žádáme proto pana premiéra a předsedy našich opozičních stan, aby si s námi sedli k jednomu stolu,“ informoval v sobotu odpoledne hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).



Podobného názoru je také hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Hejtman uvedl, že opatření představená ministerstvem zdravotnictví, která by měla platit od pondělí, jsou až na výjimky, například otevření obchodů a zrušení zákazu nočního vycházení, téměř stejná jako ta, co platila doposud v rámci nouzového stavu.

"Považuji tedy za nezbytné, okamžitě zahájit jednání nejen mezi vládou a hejtmany, ale i zástupců opozice v Poslanecké sněmovně, aby nad žádostí o nouzový stav a zejména na tom, v jakém rozsahu by měl nadále platit, byla garantována shoda,“ uvedl Červíček.

Chpu, e poslancm u asi dola s vldou trplivost, ale zruen nouzovho stavu pilo z hlediska epidemickch rizik v nejmn vhodnou dobu, dokonce v hor, ne kdy byl na podzim vyhlaovn. Msto abychom v krajich naplno okovali, budeme eit stav nebezpe a krizov zen — Vitezslav Schrek (@VSchrek) February 11, 2021

Jaké možnosti mají jednotlivé kraje, prozradil odborník na ústavní právo:

Jihomoravský kraj a Ústecký kraj

Zrušení nouzového stavu považuje za chybné hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDÚ-ČSL). Nouzový stav je podle Grolicha forma krizového řízení, která odpovídá dnešní situaci. "To, že to vláda řídí diletantsky, není důvod pro jeho zrušení. Jakákoli jiná varianta je horší řešení,“ informoval Grolich. Pro znovuzavedení nouzového stavu je i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

Tak a te maj hejtmani 3 dny na zchranu situace. Jsem rd, e na rozdl od poslanc se my umme dohodnout. — Jan Grolich (@JanGrolich) February 11, 2021

Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Karlovarský kraj

V Olomouckém kraji jsou v případě zrušení nouzového stavu připraveni vyhlásit stav nebezpečí. Stejně tak tomu je v kraji karlovarském a ústeckém. Podle hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka (STAN) už Bezpečnostní rada Olomouckého jeho vyhlášení odsouhlasila.



"Chtěl bych požádat všechny obyvatele našeho kraje, aby se i po konci nouzového stavu dál chovali rozumně. Noste prosím ochranné pomůcky, snažte se vyhnout kontaktu s neznámými lidmi v místech, která neznáte. Snažte se co možná nejvíc minimalizovat nakažení sebe, své rodiny a nejbližšího okolí. To může udělat každý z nás, bez ohledu na to, zda je v naší zemi vyhlášen nouzový stav nebo ne a jaká opatření ministerstva zdravotnictví platí,“ apeluje na občany hejtman Karlovarského kraje Martin Půta (SLK)

Uvaovan stav nebezpe je slab nstroj ne nouzov stav, umon sten regulovat mobilitu i vyhlsit pracovn povinnost zdravotnho personlu. Nem ale vliv na regulaci provozu obchod, slueb, sportovi nebo kulturnch zazen; byla v reimu, ve kterm mohou bt oteven — Petr Kulhnek (@kulhanek_p) February 12, 2021

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, který mohou orgány České republiky vyhlásit v reakci na mimořádnou událost. Závažnějšími krizovými stavy jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.

Podle premiéra Andreje Babiše jednání i nadále pokračují. Setkat s hejtmany by se měl opět v sobotu v 19:00. Osobně doufá, že hejtmani o vyhlášení nouzového stavu požádají. "Pokračujeme v jednání s hejtmany. Doufám, že všichni požádají vládu o nouzový stav podle krizového zákona a na základě toho vláda vyhlásí nový nouzový stav. Čas do dalšího schválení Sněmovnou využijeme k jednání s opozicí a k dohodě v zájmu ochrany zdraví a životů našich občanů,“ napsal Babiš na Twitter.