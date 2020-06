Jednání o rozpočtu šlo ztuha. Babiš se tváří jako Ježíšek, štvalo opozici

Sotva schůze začala, poslanci si vyžádali hodinu a půl dlouhou pauzu na jednání politického grémia Sněmovny. Po ní se na plénu rozhodlo, že novela zákona legislativní nouzí neprojde. Výtky k rozpočtu zaznívaly nejen z řad opozice, ale i komunistů, o jejichž hlasy se vláda ve Sněmovně opírá.

"No, zvykejte si. Vláda je menšinová, potřebuje toleranci, a když některé její kroky prostě nejsou na jedničku s hvězdičkou, no tak plísníme a plísnit budeme," prohlásil poslanec za KSČM Jiří Dolejš.

"Předseda vlády tady od minulého týdne v médiích vystupuje jako nějaký Ježíšek, který přinesl nadílku a tu chce rozdat občanům a nějaká zlá, špatná opozice chce občanům ty dárky sebrat," okomentoval situaci předseda ODS Petr Fiala.

"Vy tu zemi chcete zničit, pokud touto trajektorii chcete jít," vyčetl vládě poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek. "Jako ovce k oškubání zbývá vládě zase jen občan," dodal předseda SPD Tomio Okamura. "Já jsem dnešní den označil za černé úterý veřejných financí České republiky," doplnil je poslanec za ODS Jan Skopeček.

Zákonodárci vytýkali vládě především to, že přesně nespecifikovala, na co se peníze spotřebují a že například pod formulaci "investice do podnikání" se toho dá schovat mnoho. Na obhajobu půlbilionového deficitu mimo ministryně financí z členů vlády nevystoupil nikdo.

Oproti původním předpokladům nakonec Sněmovna před 17. hodinou poslala novelu zákona o státním rozpočtu do druhého čtení a schválila také zkrácenou lhůtu na její projednání ve výborech. Závěrečné schvalování se očekává do poloviny července - tedy předtím, než se poslanci vydají na prázdniny.