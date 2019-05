Jednání špiček justice! Řešili reformu a přeplněné věznice

Setkání Zemana a Benešové je v justici i v české politice ostře sledované. Opozice jmenování Benešové kritizovala a odvolávala se právě na obavy, že by Benešová mohla chtít Zemana vyměnit. Třeba její předchůdce a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil napsal, že by to mohlo vést "k ovládnutí celé justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu," napsal v půlce dubna na twitteru.

Benešová ale po jednání prozradila, že s Nejvyšším státním zástupcem řešila třeba otázku přeplnění věznic, využití podmínečných trestů a také finanční záležitosti, protože rozpočet ministerstva spravedlnosti bude výrazně zkrácen. "Bude to minimálně o 5 %," řekla Benešová na tiskové konferenci.

Benešová a Zeman řešili také reformu justice. Ve hře je návrh, aby Česko mělo jen třístupňovou soustavu soudů a státních zastupitelství. Podle Zemana, který by takovou změnu přivítal, se teprve bude řešit, jak bude nastavena.

Na schůzce probírali i omezení délky funkčního období vrchních představitelů státních zastupitelství. Benešová novelu, kterou vypracoval už její předchůdce Jan Kněžínek, předloží vládě. Zeman a jeho úřad ji pak okomentují v připomínkovém řízení.

Zeman zdůraznil, že budou navrhovat sladění funkčního období soudů a státních zastupitelství. A také poukázal na to, že bude chtít, aby se nestalo, že do čela většiny krajských státních zastupitelství usednou noví lidé třeba v horizontu 1 až 2 let, ale aby změna byla postupná.

Dotazy novinářů směřovaly i na demonstrace, které proti Benešové lidé po celé zemi pořádají. "Naučila jsem se s tím žít, nemám popravdě čas je ani vnímat," řekla ministryně spravedlnosti.

Tématem, které považují oba za důležité, jsou přeplněné české věznice. Benešová a Zeman tak řešili třeba kritéria pro podmínečná propuštění. "Shodli jsme se na tom, že je potřeba více využívat odklonů, více náramky, kterých bude k dispozici více. Shodli jsme se na peněžitých trestech. To jsou mechanismy, jak odlehčit věznicím," dodala Benešová.