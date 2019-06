Prodraží se dovolené? Poslanci řeší zvýšení ubytovacího poplatku

Poslanci se opět ve středu sešli ve Sněmovně, kde by měli schvalovat úhradu léčebného konopí ze zdravotního pojištění. Dále také novelu, na základě které by mohli mít lékaři a lékárníci v souvislosti s elektronickými recepty přehled o všech lécích, které pacient užívá.

Řešit by se měl také ubytovací poplatek, který by vláda chtěla z nynějších 26 korun zvýšit na 50, rozpočtový výbor pak až na 100 korun od příštího roku. Kvůli tomu by se pak mohly prodražit dovolené.

Dále by se poslanci měli zabývat otevírací dobou o státních svátcích, kterou nestačili projednat v úterý, a také tolerancí alkoholu u cyklistů a vodáků při jízdě.