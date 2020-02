Jedno pivo, tři různé DPH. Poslední vlna EET přináší akorát zmatek

Za pivo v hospodě daň 10 %, za natočené do kelímku u stánku 15 % a lahváč s 21% DPH. Zmatky spojené s novou daní z přidané hodnoty se na sociálních sítích vyrojily spolu s informací o poslední vlně EET. Zatímco Češi účel různé výše daně nechápou, ministerstvo financí tvrdí, že došlo jen ke snížení v souvislosti s EET. K tématu se vyjádřila i ministryně financí Alena Schillerová.

Na sociálních sítích se objevila tabulka, ve které je podrobně rozepsáno, jakým způsobem má od 1. května docházet ke zdanění piva. Různé procento daně má platit pro pivo čepované a vypité přímo v restauraci, načepované do džbánku a odnesené domů a jinak se nově mají danit i "lahváče".

Pokud je pivo načepované či nalité do sklenice, platí pro něj DPH 10 % a očekává se, že si ho strávník vypije přímo v podniku. Pokud se pivař rozhodne se zlatavým mokem opustit hospodu, bez ohledu na to, jestli si ho odnáší ve džbánu, lahvi nebo plechovce, činí daň 15 %. Pivo u stánku na festivalu už podléhá 21% dani.

Mezi pivaři různá sazba daně vyvolala bouři nevole. Vysvětlení ministerstva, které po vlně odporu a posměšků následovalo, je podle nich přinejmenším nelogické. Pobavila zejména poznámka o nereálnosti nošení si piva z hospody ve džbánu, což je podle reakcí na sociálních sítích naprosto běžným jevem. "A jak to bude, když si dá pivo do džbánu a jedno vypije na cestu u pultu? To bude mít dva doklady?" ptá se jarda 195.





"Takže když si dojdu se džbánkem do hospody pro pivo, koupím si tři velký piva najednou a sám si je do toho džbánku naleju, jakou mám sazbu? 10 % nebo 21 %? Nebo záleží na rychlosti nalití do džbánku?" zajímá se Jaromír M. na twitteru.

"Na sítích se objevila tabulka, která má usvědčovat Ministerstvo financí z nepřehledného danění piva různými sazbami DPH. Tato tabulka však není ničím jiným, než účelovou kombinací různých druhů nápojů, konzumovaných v různém prostředí, a to včetně extrémních modelových příkladů, které se v praxi reálně nedějí. Například točené nealkoholické pivo načepované do džbánu a odnesené z provozovny," hájilo se na svých stránkách ministerstvo financí.

Od 1. května tohoto roku mají být podle ministerstva uplatňovány dvě sazby DPH. Snížená 10% daň bude platit pro točené pivo, které si strávník vypije přímo v restauraci. Pro balené a točené pivo, pořízené například u stánku na letním festivalu, bude platit daň 21 %.





Nealkoholických nápojů a nealko piva se bude týkat sazba DPH 15 %. Výjimku mají ty nápoje, které se podávají přímo ve stravovacích podnicích. Těch se týká stejných 10 % jako točeného piva v hospodě. Podle ministerstva financí celá "záhada" tkví jen v obyčejném snížení DPH na poskytování stravovacích služeb a prodeje nealkoholických nápojů a točeného piva v restauracích.





Proč je daň u zlatavého moku ze stánku jiná než u stejného nápoje u baru v hospodě, vysvětluje ministerstvo tzv. přidanou hodnotou. Do té patří obsluha, možnost posezení, klimatizace, toalety, nebo třeba umytí a úklid sklenice. Naproti tomu "fesťákové" stánky jen "dodávají zboží". Proto prý nebyl stánkový prodej zahrnut do první vlny EET – jednoduše podle ministerstva nevykazuje znaky stravovací služby.





"Názor lidu" sdílí i ekonomové. "Čím jednodušší je systém zdanění, tím je také makroekonomicky účinnější a administrativně levnější. Čím je naopak složitější, tím se prodražuje, přičemž se zároveň jeho účinnost snižuje. Složitý systém svádí k hledání skulinek, jejichž prostřednictvím by bylo možné daňovou povinnost snížit či zcela obejít. Nová podoba sazeb DPH u piva je učebnicovým příkladem neúčinného a zbytečně nákladného systému," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.

S názorem veřejnosti na novou DPH nesouhlasí ministryně financí Alena Schillerová, která pro TV NOVA řekla: "S 1. květnem vstupuje v platnost zákon o EET a součástí je novela zákona o DPH. Směrnice evropské unie zakazuje dát do snížené sazby alkohol, pokud není součástí stravovací služby. Naším cílem je podpořit drobné podniky například na vesnicích."

Ke "kauze pivo v džbánku" se vyjádřit odmítla a stráníky i výčepní vyzvala k tomu, aby používali zdravý rozum. Tabulka, která na zmatky kolem nového DPH upozornila, je podle ní podaná značně manipulativně. Připustila ale, že případy, které uvádí přispěvatelé na sociálních sítích v souvislosti s pitím piva sice v restauraci, ale ve vlastní nádobě, nebude možné nijak kontrolovat.