Jednoduchý test s palcem může odhalit, zda trpíte závažnou nemocí

Test navrhli a popsali ve vědeckém časopise American Journal of Cardiology odborníci z univerzity Yale. Při péči o tisíce pacientů s aneurysmatem zaznamenali zajímavý fenomén. Cíleně ho proto vyzkoušeli na 305 pacientech podstupujících srdeční operaci z různých důvodů.

Jeho provedení je velmi snadné. Dlaň mějte otevřenou jako na obrázku č. 1 (viz níže). Natáhněte palec k malíčku, co nejblíže to bude možné. Pokud dosáhne do středu dlaně (obrázek č. 2), jedná se o normální stav. Pokud ale palec přesahuje okraj dlaně, jak je znázorněno na obrázku č. 3, měli byste zpozornět. Může to být známka toho, že trpíte aneurysmatem.

Důležitým slovem je "může". To, že test u těchto pacientů často vychází pozitivně, neznamená, že při pozitivním výsledku nutně musíte mít aneurysma. Ani samotní odborníci, kteří s ním přišli, nevědí, nakolik je přesný. Nicméně výzkum ukázal, že pozitivní výsledek znamená značnou pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění.

Opačně to ale neplatí. "Naše studie ukázala, že většina pacientů s aneurysmatem nemá pozitivní výsledek v testu palce a dlaně, ale ti, kteří ho mají, mají vysokou pravděpodobnost, že budou trpět aneurysmatem," uvedl hlavní autor studie a profesor chirurgie John A. Elefteriades.

Ačkoliv výzkum vědci prováděli na třech stovkách pacientů, tento fenomén pozorovali nejméně po dobu dvou desetiletí. Schopnost hýbat palcem tímto způsobem naznačuje, že má člověk nadměrné kosti a uvolněné klouby. To může být známkou onemocnění pojivové tkáně v celém těle, včetně aorty.

Na základě těchto zjištění by podle nich měl test palce a dlaně být součástí standardních vyšetření pacientů, zejména těch, kteří mají aneurysma v rodině. "Využívání tohoto testu může identifikovat skryté onemocnění a zachránit životy," konstatoval Elefteriades.

Aneurysma se nejčastěji vztahuje k tepnám nebo srdci. Jedná se o výduť neboli jakési vyboulení, které většinou postihuje aortu nebo mozkové tepny. Onemocnění je zákeřné především tím, že se prakticky nijak neprojevuje. Problém nastává, když aneurysma praskne. Pacient v tu chvíli potřebuje okamžitou lékařskou pomoc, velmi často ale tyto případy končí smrtí.