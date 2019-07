Jednoduchý trik, který vám zachrání grilování! Znáte ho?

Rošt vyčistí, zabrání připalování, co může být tahle zázračná surovina zač? Asi budete překvapení, ale se vším tímto trápením vám pomůže obyčejná cibule! Nemusíte kupovat žádné drahé chemické čističe, které většinou stejně napáchají více škody než užitku. Zajděte do spižírny, vyberte středně velkou cibuli a jste v suchu.



Jak na to?

Tenhle trik je opravdu primitivní, proto ho není třeba ani více popisovat. Zkrátka rozkrojíte cibuli vejpůl a řeznou stranou potřete rošt, na kterém budete následně grilovat. Podstatné je, aby byl rošt už nahřátý a nebyl úplně studený. A takto jednoduše zabráníte otravnému připalování masa!



To ale není jediný způsob, jak cibuli využít. Neodhazujte ji proto hned po potření grilu, bude se vám hodit ještě na samotném konci grilování. Cibule je totiž skvělým pomocníkem i při čištění zaneseného roštu. Druhou půlku cibule si proto nechejte a využijte ji na závěr místo čistících sprejů nebo kartáčů.



Jaké další triky při grilování využít?

Jistě máte každý doma hliníkovou pečicí fólii. Spousta lidí už se naučilo dělat zeleninu na grilu v těchto hliníkových grilovacích mističkách, ale obyčejná hliníková folie vám pomůže i v případě grilování masa. Díky jejímu využití totiž zabráníte odkapávání šťávy a úniku mastnoty do grilu. Maso tak zůstane šťavnaté a nebude se vám zbytečně připalovat.



Maso můžete ještě vylepšit za pomoci stoprocentního jablečného džusu. Zní to možná zvláštně, ale například v Americe je to běžná grilovací praktika. Tam ale napíchávají šťávu dovnitř masa, nám bude prozatím stačit jablečný postřik. Jednoduše dejte džus do rozprašovače a při grilování jím maso pravidelně postřikujte. Získá tak přitažlivější barvu i chuť a výrazně se zjemní.