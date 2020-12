Přichází jednotná jízdenka na vlaky! Cestující čekají ale komplikace. PŘEHLED

České železnice od neděle 13. prosince zažijí malou revoluci. Po půlročním testovacím provozu ostře startuje Systém jednotného tarifu (SJT). Nově tak bude možné cestovat po celém Česku s více dopravci na jednu jízdenku. Má to ovšem zároveň řadu úskalí!



Tím největším je, že jízdenka zatím nebude platit v komerčních vlacích (tedy těch, které jezdí mimo závazek veřejné služby). Zákazníci si tak nekoupí jednotnou jízdenku například na většinu spojů Českých drah z Prahy do Ostravy, ani spojů RegioJetu z Prahy do Brna či spojů Leo Expressu z Prahy na Moravu.

"Jednotná jízdenka i pro komerční vlaky by měla být v provozu v průběhu příštího roku," sdělil pro TN.cz mluvčí státního podniku Cendis Martin Opatrný, který projekt jednotné jízdenky provozuje. Zatím tak zákazníci využijí jednotný tarif pouze u spojů, které objednává ministerstvo dopravy a kraje. Zapojeno je 13 dopravců.



Jednotná jízdenka se bude prodávat ve dvou variantách. První je zakoupení jízdenky na konkrétní spoj. Ovšem ani tady se jednotné jízdence nevyhnuly výjimky! Systém jednotné jízdenky je totiž založen na kilometrickém počítání. Pokud existují dvě odlišné trasy do cílové stanice lišící se počtem kilometrů, tak si lidé mohou vybrat, kterou trasu pojedou. Pokud si ovšem koupí jízdenku na kratší trasu a následně jedou delší, jízdenka již na spoj neplatí!



Jako příklad můžeme uvést spoj z Prahy do Turnova. V prvním případě zákazníci mohou jet kratší cestou přes Neratovice (trasa měří 102 kilometrů). V druhém případě o několik kilometrů delší trasou přes Nymburk (110 - 115 kilometrů). Nemůžou ovšem zaplatit kratší cestu a poté jet oklikou delší trasou. Obráceně to ovšem lze. Pokud si tedy zákazníci koupí jednotnou jízdenku z Prahy do Turnova přes Neratovice, mohou ji využít pouze na spoje jedoucí po této trase.



Druhou variantu jednotných jízdenek představují časové jízdenky. V rámci časových jízdenek si zákazníci mohou vybrat například jízdenky na týden, měsíc či rok. Standardně se budou časové jízdenky prodávat pro první třídu, ovšem zákazníci si mohou koupit i dražší jízdenku do druhé třídy.

Cestující také musí počítat s tím, že je jednotná jízdenka může vyjít o něco dráž, než kdyby si kupovali jednotlivé jízdné na konkrétní spoje. Zákazníci mají ovšem garanci kompenzací při ztrátě přípoje. Jednotná jízdenka by také měla zachovat slevy například pro žáky, důchodce a studenty. Ti momentálně jezdí se 75% slevou.

Jednotnou jízdenku bude možné zakoupit jak v papírové, tak i elektronické podobě. Ta se bude prodávat prostřednictvím mobilní aplikace OneTicket. Ovšem ještě ani v pátek odpoledne nebylo možné vyhledávat jednotlivé jízdenky pomocí mobilní aplikace OneTicket. "V tuto chvíli jsme stále v testovacím provozu. Koupit jízdenku bude možné od půlnoci ze soboty na neděli," sdělil Martin Opatrný z Cendisu.

"Nyní startuje ostrý provoz systému, jeho rozvoj tím ale nekončí. Kromě rozšíření OneTicket na komerční spoje v příštím roce plánujeme i zavádění dalších novinek, jako je například rezervační systém,“ řekl k jednotné jízdence ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

"Na rozšíření prodeje jízdenek OneTicket pro celou síť jsme připraveni. České dráhy se zapojily do pilotního projektu systému jednotného tarifu na dvou tratích," řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.