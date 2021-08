Jednotná nabíječka na veškerou elektroniku. EU ji chce prosadit v září

Sjednotit nabíječky na mobily a další elektroniku do jediné univerzální se Evropská unie snaží už více než deset let. Novou, dlouho připravovanou legislativu Evropská komise předloží už v září.

Mobilní telefony, tablety, bezdrátová sluchátka nebo třeba reproduktory. Nově by na veškerou elektroniku, bez ohledu na výrobce, mohla stačit jediná, univerzální nabíječka. Europoslanci o ní budou hlasovat příští měsíc. Upozornil na to web Express.co.uk.

Standardem pro univerzální nabíječku by se pravděpodobně měl stát konektor typu USB-C. To by se ale pravděpodobně nejvíce dotklo společnosti Apple, která stále používá vlastní konektor Lightning.

Anketa Vyhovovalo by vám sjednocení nabíječek na elektroniku? Ano 100 5 hlasů Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 5 lidí.

Od zavedení jednotné nabíječky si europoslanci slibují omezení plýtvání elektronickým odpadem. O jednotnou nabíječku bojuje EU od roku 2009, kdy na trhu existovalo víc než 30 různých druhů. Podle Evropské komise tvoří zastaralé kabely přes 51 tun odpadu ročně.

"Je to velmi škodlivé pro životní prostředí," řekl podle BBC začátkem loňského roku poslanec Evropského parlamentu Alex Agius Saliba.

Další variantou je v současné době také bezdrátové nabíjení. Mnozí uživatelé by ale pohodlnost univerzální nabíječky uvítali.