Krvavé nepokoje v Kapitolu! Jednou z obětí je veteránka amerického letectva

"Pětatřicetiletou Ashli Babbittovou ve středu střelili do hrudi v době, kdy vypukly nepokoje a Trumpovi příznivci vnikli do amerického Kapitolu. Žena o několik hodin později zemřela,“ píše Daily Mail.



Podle médií ženu poznal bývalý manžel Timothy McEntee. Její totožnost potvrdili i další příbuzní. "Je to ona, rozhodně ano," řekl člen rodiny. Babbittová po odchodu z letectva pracovala u bazénové služby a byla horlivým zastáncem prezidenta Donalda Trumpa.



Očitý svědek událostí John Sullivan natočil video, na kterém jsou policisté se zbraněmi a žena, která leží v kaluži krve na schodišti Kapitolu. Babbittovou měli policisté zasáhnout ve chvíli, kdy šplhala k rozbitému oknu v budově.

Holy Shit! here is the video of cops shooting and what looks like killing a Trump-supporting woman inside of the capitol #WashingtonDC pic.twitter.com/wVjg7g1mav