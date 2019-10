Jedovatá látka už je v Berounce, postupuje dál do středních Čech

Jedovatá látka, kvůli které bralo město Plzeň vodu z náhradního zdroje, postupuje dál řekou Berounkou. Podle vodohospodářů by se látka mohla do dvou dnů dostat do Středočeského kraje. V samotné Plzni hodnoty nebezpečných látek klesly a hasiči mohli přestat čerpat vodu pro vodárnu z řeky Radbuzy.