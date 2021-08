Jeff Bezos se chce soudit s NASA. Vadí mu, že dala zakázku Space X

Dva nejbohatší lidé světa, a to podnikatelé a vizionáři Jeff Bezos a Elon Musk, se spolu opět pustili do křížku. Důvodem je tendr na stavbu lunárního modulu, který má v roce 2024 v rámci programu NASA přistát na povrchu Měsíce. Smlouvu za více než 62 a půl miliardy korun NASA uzavřela s Muskovou společností Space X. Bezosovi se to nelíbí.