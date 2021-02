Lidé nevěří, že Zeman zdravotně stačí na funkci prezidenta! PRŮZKUM

Pouze čtvrtina Čechů si myslí, že je Miloš Zeman zdravotně způsobilý k vykonávání funkce prezidenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Median, kterou zveřejnil portál Seznam Zprávy.

Podle průzkumu, do kterého se v únoru zapojilo 1430 respondentů starších 15 let, si pouze 25 procent dotázaných myslí, že je prezident Miloš Zeman zdravotně způsobilý nadále vykonávat funkci prezidenta České republiky.

Naopak skoro 72 procent respondentů zastává názor, že Zeman zdravotně na vykonávání úřadu už nestačí. Pevně je o Zemanově nekompetentnosti z hlediska zdravotního stavu přesvědčeno 43 procent lidí.

Nejvíce jsou o zdravotní způsobilosti prezidenta přesvědčeni zejména lidé důchodového věku nad 65 let, 44 procent z nich si myslí, že je Zeman způsobilý k vykonávání své funkce. Na druhou stranu 54 procent lidí zastává názor, že tomu tak není. Nejméně pak zdravotnímu stavu prezidenta důvěřují mladí lidé do 24 let, kde se proti jeho zdravotnímu stavu vymezilo 80 procent dotázaných.

Průzkum se zaměřil také na trestně stíhaného kancléře Vratislava Mynáře. Podle 78 procent dotázaných by kancléř neměl zůstávat ve funkci, 58 procent lidí je o tom dokonce pevně přesvědčeno. Plnou podporu získal Mynář jen u 8 procent lidí.

Median také zjišťoval, kolik lidí má v plánu se v roce 2023 zúčastnit prezidentských voleb. K volbám se chystá 85 procent dotázaných, přičemž nejpočetnější skupinou, která se chystá jít volit, jsou lidé mezi 16 až 24 lety.