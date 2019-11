Jen na burzách se před revolucí lidé dostali k západním hitům na deskách

Miloš Mošek se svými kamarády začal nosit jako první na burzy elpíčka, dokonce se mu povedlo je z Anglie dovážet přes Polsko. "Tak čtyři až pět nás bylo a postupně to narůstalo s těmi deskami, co jsme měli," vzpomíná Mošek.

Desek ale přibývalo a s tím i těch, kteří prahli po západní hudbě. Na burze si pan Moureček koupil za dva roky skoro 300 desek. Chodil tam i Radim Pařízek, frontmen kapely Citrón. Západní muzika ho prý nakopla ke kariéře.

"To byla taková komunita, že si každý koupil nějaké to LP, a potom jsme si to mezi sebou nahrávali na kazety, protože pochopitelně jsme všichni chtěli znát ty kapely a chtěli jsme znát, co hrají, jak hrají," vysvětlil Pařízek.

"Pak se k tomu tady přidali Vietnamci, kteří prodávali rifle, které šili doma. Pak tu byly hodinky pašované Vietnamci," uvedl pamětník Jaroslav Moureček.

I když údajně na burzách nakupovali i policisté, často tam prováděli zátahy a burzy se musely stěhovat různě po Ostravě.

"Tehdy nebyly žádné mobilní telefony, nebylo nic. A oni si mezi sebou dokázali říct, že to z jednoho místa přehodí na druhé během týdne, aby ti policajti byli zmatení nějak," doplnil Pařízek.