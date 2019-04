Svědectví z autobusu smrti: "Lidé létali kolem, vypadávali i z oken!"

Muž a žena z Německa unikli z nehody u obce Caniço de Baixo na ostrově Madeira jen s pohmožděným krkem a zlámanými žebry. Zachránilo je to, že těsně před havárii zaujali polohu s hlavou u kolen a rukama si kryjící krk, jaká se doporučuje pro nouzové přistání v letadle. "Udělali jsme to, co nám radili v letadle, a to bylo naše stěstí," řekla žena podle portugalského zpravodajského portálu dnoticias.pt.



Podle muže mohl být za nehodou mechanický problém. Podle všeho začal autobus stále více zrychlovat a nezpomalil ani když prorazil zídku u silnice. "Myslím, že nefungovaly brzdy. Nedokážu si představit žádný jiný důvod," řekl muž.



"Lidé létali kolem, vypadávali z oken ven. Někteří volali o pomoc, ale nebylo je příliš slyšet," popsala dvojice hrozivé zážitky ze středeční nehody pro portugalskou televizi tvi24. Nejdůležitější pro ně je, že jsou naživu a spolu.



Podívejte se na reportáž o tragické nehodě: