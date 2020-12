Jessica (4) trpí vzácným syndromem. Rodičům pomáhají Dobří andělé

Život se s malou Jessicou nemazlil už od prvních minut, kdy spatřila světlo světa. Narodila se s naevus flammelus - neboli ohněm na tváři. Ten doprovází vzácné neurologické onemocnění Sturge Weberův syndrom. "Byl to šok, bylo to hodně probrečených nocí a dnů,“ popsala maminka holčičky Kateřina Plamínková.



"My už jsme si na to zvykli, že už taková je, takhle to osud chtěl a takhle to prostě bude. Je to nevyléčitelný a nic se s tím dělat nedá. Museli jsme se s tím prostě srovnat,“ je smířená Plamínková.



Kvůli syndromu je vývoj Jessicy opožděný, rodiče jí s řadou běžných činností musí pomáhat. Sama by si třeba nevyčistila zuby anebo se neoblékla. Kvůli nemoci musí brát i řadu léků. "Sturge Weberův syndrom, který má na pravé straně mozku, tak funguje na levou stranu těla, vždycky bude pomalejší,“ doplnila paní Kateřina.



I přesto je Jessica po většinu času veselá dívenka, jejíž nejoblíbenější zábavou je tanec. "Jessica je kouzelná holčička, je to smíšek, úsměv od ucha k uchu čtyřiadvacet hodin,“ popisuje svou holčičku tatínek Jakub Varga.



S náročnou čtyřiadvacetihodinovou péčí dlouhodobě pomáhají dobří andělé. "Milí, dobří andělé, mnohokrát vám děkujeme za vaši přízeň, že nás podporujete, jak Jessicu, tak i ostatní rodiny,“ poděkoval Varga.



Pomoci rodinám v těžké životní situaci můžete i vy. Staňte se dobrým andělem. Stačí se pouze zaregistrovat na internetových stránkách www.dobryandel.cz. Nadace vámi věnovanou částku rodinám posílá do posledního haléře.