Lidi už se úplně zbláznili? Hasičům přeřezali hadice při zásahu!

Když zasahují někde hasiči, jde o lidské životy, majetek a zpravidla se rozhoduje během vteřin a minut. Naprosto šokující je tedy zjištění, že někdo hasičům v Rakové na Slovensku přeřezal hadice na vodu přímo při zásahu.

"Touto cestou chceme poděkovat člověku, kterému zřejmě překážíme, tak nám při úterním požáru přeřezal hadici," sdělili hasiči na svém facebooku. V úterý hasili požár lesa v Rakové na Groni. Zasahovalo tam devět dobrovolných hasičů z Rakové a další dobrovolní hasiči z okolních obcí.

Proč to pachatel udělal, netuší nikdo a ani samotné hasiče nenapadá důvod, proč by někdo chtěl překazit likvidaci požáru. "Je to ubohost," mají jasno lidé na sociálních sítích.