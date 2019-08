Ještě týden mohou teploty stoupat k tropické třicítce, mělo by ale více pršet

V následujících týdnech nás čeká teplotně lehce nadprůměrné období. Maximální denní teploty se budou zpočátku pohybovat kolem 25 až 30 °C, následně nás čeká pokles k 19 až 24 °C. V období od 19. srpna do 15. září by mělo v prvním týdnu pršet více, než je obvyklé, pak už budou srážky průměrné až podprůměrné.

Období od 19. srpna do 15. září by mělo být podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teplotně průměrné až lehce nadprůměrné.

"První týden bude teplotně průměrný, minimální noční teploty se budou pohybovat zpočátku od 19 do 15 °C, postupně od 14 do 10 °C. Maximální denní teploty budou dosahovat 25 až 30 °C, uprostřed týdne 19 až 24 °C," informuje ČHMÚ v měsíčním výhledu.

Další týdny budou teplotně průměrné až nadprůměrné. Relativně nejchladnější by měl být týden od 2. září, kdy by teploty v noci měly klesat k 9 °C, přes den by pak mělo být průměrně kolem 21 °C.

"Období jako celek by mělo být srážkově průměrné. První týden bude pravděpodobně nadprůměrný s průměrným úhrnem kolem 20 mm," doplňuje ČHMÚ. Následně bude ale období srážkově průměrně až podprůměrné.