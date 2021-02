Kauza "flákanec" pokračuje. Poslanci rozhodují o trestu pro Volného

Členové výboru se k případu sešli potřetí. Už dříve vyslechli aktéry konfliktu i předsedu dolní komory Radka Vondráčka (ANO). Lubomír Volný si přivedl s sebou advokátku Elišku Faltýnkovou Rytířovou. Výbor může Volnému uložit pokutu do výše jednoho měsíčního platu, tedy 90 800 korun, nebo mu nařídit, aby se omluvil.

Ještě před zahájením jednání Volný vysvětloval, proč při svém projevu ve sněmovně neměl roušku: "Kdyby bylo nějaké nařízení, že ústavní činitelé nemusí nosit roušku, tak bych ji asi nosil právě jako na protest. Já jsem to bral tak, že tu roušku nenosím, protože to je politický symbol, že nesouhlasím s tím nouzovým stavem a s těmi opatřeními, ale minule právě mandátový výbor si vyžádal stanovisko legislativního odboru a kancléře a myslím že to ohlašoval pan Výborný, že my jako ústavní činitelé roušku nosit nemusíme," řekl Volný.

Na otázku novinářů, zda si roušku nasadí dnes při jednání mandátového výboru odpověděl: "Nosím ji jen proto, aby se mě nebáli zaměstnanci poslanecké sněmovny, kteří jsou vyděšeni tou mediální kampaní a teď si ji nasadím, protože jsem o to byl slušně poprošen,“ dodal.

Bitka, za kterou Volnému hrozí téměř sto tisícová pokuta, se strhla v Poslanecké sněmovně 21. ledna, kdy zákonodárci jednali o prodloužení nouzového stavu. Lubomír Volný začal u řečnického pultíku pronášet urážky, sociální demokraty označil za zkorumpovanou verbež. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) mu pohrozil vypnutím mikrofonu.

Na to Volný reagoval tím, že k Hanzelovi přišel a začal se s ním postrkovat a přetahovat o jeho mikrofon. Do bitky se zapojili i další poslanci a zakročit nakonec musela ochranka. Bitky si všimla také zahraniční média.