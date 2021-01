Jezte sacharidy a zhubnete. Ale musíte konzumovat jen ty vhodné!

Co vlastně sacharidy jsou a proč je jíme? Dá se říct, že pro člověka jsou nejrychleji využitelným zdrojem energie. Potřebujeme je především ke správnému fungování mozku, dále k zajištění stálé hladiny cukru v krvi, ale i jako energetickou rezervu. Sacharidy by měly představovat 20 až 30 % celodenního příjmu potravy.

Když ale chceme hubnout, je žádoucí vyhýbat se přílišné konzumaci jednoduchých cukrů, k nimž kromě klasického řepného cukru patří i med, ale také ovoce. Ten, kdo se dává na hubnutí, by měl sníst nanejvýš dvě jablka nebo podobného ovoce za den, protože v ovoci obsažená fruktóza není nic jiného než „převlečený“ cukr. A jeho nadměrné množství se v podobě tuku ukládá tam, kde to nechceme.

Při redukci hmotnosti se vyplatí dávat přednost složeným sacharidům (brambory, luštěniny, ovesné vločky, kroupy, celozrnné pečivo, vláknina – hlavně v zelenině). Ideální by bylo jednoduché cukry ze stravy vyřadit úplně a vůbec nic (kromě hubnutí) by se nestalo. Nechyběly by nám.

Ale protože to není prakticky možné, měli bychom se snažit jejich konzumaci výrazně omezit. Například jednoduchým trikem, když při pečení moučníků budeme v receptech používat jen poloviční než uváděné množství cukru. Samozřejmostí pak je, že při hubnutí omezíme pití slazených nápojů a například kávu nebo čaj si budeme sladit už jen polovičním množstvím cukru než dosud. V lepším případě přestaneme sladit úplně.

A proč vlastně jsou složené sacharidy při hubnutí vhodnější než ty jednoduché? Dávají nám pocit většího nasycení, protože je organismus déle tráví. Potom tak často necítíme potřebu najíst se. Ostatně, můžete si to vyzkoušet sami. Sníte-li krajíček suchého, obyčejného chleba, dostanete hlad mnohem dříve, než kdybyste zkonzumovali stejné množství chleba celozrnného.

Jestliže víme, že sacharidy jsou pro tělo zdrojem energie, měli bychom si hlídat, v jakém množství je konzumujeme. Příliš mnoho energie totiž při hubnutí nepotřebujeme. Právě nadbytek sacharidů v potravě je příčinou, proč mezi Čechy přibývá tlouštíků. To, co tělo nestačí využít, si totiž ukládá do zásoby „na horší časy“. A zbavit se takto ukládaných tuků nás pak stojí značné úsilí.

Úplně vynechat sacharidy ve stravě ale není vhodné. Když denně sníme 200 až 300 gramů, je to obvyklá dávka. Ale k hubnutí bychom měli toto množství snížit aspoň na polovinu. Úplně bez sacharidů bychom po nějakém čase riskovali zdravotní problémy – slabost, únavu, stravovací obtíže (zácpu, průjem, bolesti žaludku), podrážděnost, nespavost, bolesti hlavy a podobně.

