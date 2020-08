"Jídlo a pití na příděly." Čeští turisté popsali karanténu v Řecku!

Šestým dnem je ve speciálně zřízeném hotelu pro nakažené na ostrově Kos Pavlína s přítelem Davidem. Pár byl jedním z těch, které po příletu namátkově testovali.

"Vzhledem k tomu, že nás po 24 hodinách nikdo nekontaktoval, tak jsme si začali dovolenou užívat, chodili jsme na výlety, pohybovali jsme se po celém resortu," řekla TV Nova Pavlína.

Jenže Davida po čtyřech dnech od příletu kontaktovali lékaři, že má výsledky pozitivní. Zájezd s ultra all inclusive vyšel na skoro 60 tisíc, přesto se teď musí spokojit s jídlem třikrát denně a přídělem litr a půl vody na den. Opuštění pokoje je prý pod pokutou zhruba 130ti tisíc korun.

"Někdo pro nás přijel, odvezli nás hotel, kde jsou pozitivně testovaní lidé, přestože mně neudělali žádný test a vzali mě k lidem, kteří jsou pozitivně testovaní. Každého rozdělili - nemůžeme se vidět, nemůžeme se stýkat. Dostáváme jídlo totálně studený, porce pro chlapa nemůže stačit prostě. Bylo nám řečeno, že si to můžeme přiobjednat. Dá se tu platit všude jen kartou, přitom nám bylo řečeno v cestovní kanceláři, že si máme vzít větší hotovost," popsala patálie spojené s karanténou.

David údajně nevykazuje příznaky a Pavlíně byly provedeny testy teprve v pondělí. Prý jí bylo sděleno, že dvoutýdenní karanténa se jí počítá až od teď, přestože je izolovaná už několikátý den. Ministerstvo zahraničí eviduje jednotky lidí v karanténě mimo Česko.

"Jsme na ostrově Korfu. Já jsem byla testovaná pozitivně, kolega negativně. Oba jsme v karanténním hotelu asi se stejným zacházením jako paní Petříková," řekla TV Nova další turistka z Řecka.

Podle pojišťovny se náhrady spojené s cestou nebo ubytováním vztahují i na ty klienty, kteří byli v karanténě z preventivních důvodů a koronavirus se u nich na konec neprokázal.

"Princip je takový, že v případě karantény nebo těch dnů strávených v té lokalitě si klient hradí sám a my mu zpětně ty náklady proplatíme. V případě, že vlastně překročí ten svůj návrat a let jim propadne a musí se vrátit domů později, to jim proplatíme také," uvedl mluvčí Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Pojišťovny proto svým klientům radí, aby si brali více hotovosti a měli dostatek peněz i na platební kartě.

Koronavirus dále komplikuje dovolenou milionům lidí: