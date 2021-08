Jídlo jako prevence. Vitamín D může chránit před některými typy rakoviny

Konzumace vyššího množství vitamínu D by mohla představovat ochranu před rozvojem rakoviny tlustého střeva a konečníku. Až do roku 2015 byla Česká republika první na světě v počtu výskytu tohoto onemocnění. V současné době případů ubývá, přesto se jedná o jeden z nejčastějších typů rakoviny.

V nedávné studii zveřejněné v odborném časopise Gastroenterology odborníci z Kliniky léčby nádorových onemocnění v Bostonu, Harvardovy univerzity a dalších výzkumných institucí poprvé odhalili souvislost mezi vitamínem D a nižším rizikem rozvoje rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Vitamín D by podle výzkumu mohl být skvělým doplňkem v prevenci tohoto onemocnění u lidí mladších 50 let. "Protože v posledních letech neustále narůstá nedostatek vitamínu D, zajímalo nás, zda by jeho vyšší příjem mohl přispět k nižšímu počtu případů rakoviny tlustého střeva a konečníku u mladých lidí," uvedla jedna z autorek studie Kimmie Ng.

"Zjistili jsme, že příjem 300 nebo více MJ vitamínu D denně, což odpovídá vypití zhruba 250 ml mléka, snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva přibližně o 50 %," dodala.

Do studie bylo zapojeno bez mála 100 tisíc účastníků. Vědci se zaměřili především na mladé ženy do 50 let. Zajímavé je, že neodhalili žádnou významnou souvislost mezi příjmem vitamínu D a rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku u lidí starších 50 let.

Dostupné informace nebyly schopné tento závěr vysvětlit, vědci proto uvedli, že je potřeba dalšího výzkumu.

Studie zároveň ukázala, že podstatně vyšší přínos má vítamín D získaný z potravin než z doplňků stravy. Místo tabletek by tak lidé měli obohatit svůj jídelníček o potraviny s obsahem vitamínu D. Patří mezi ně například ryby, mléko, játra, vejce nebo houby.