Jídlo, knihy či dárky pro vnoučata: Za tohle nejvíc utrácejí čeští senioři!

Čeští senioři jsou pro obchodníky stále atraktivnější skupinou. Roste totiž počet těch, kteří si k důchodu přivydělávají a mohou tak více utrácet. Nejvíc investují do svých blízkých, především do vnoučat, rádi si ale také dopřávají knihy nebo květiny. Díky nakupování se navíc necítí tak osamělí.

Přestože roste počet důchodců, kteří jsou počítačově gramotní a dovedou tak nakupovat v e-shopech, většina z nich stále upřednostňuje kamenné prodejny. Kromě potřebného zboží jim totiž poskytují i sociální kontakt s okolím.

"Nákupní galerie jsou vzhledem k vyšší koncentraci lidí zřejmě místem, kde se necítí být tolik osamělí," tvrdí ředitel brněnské Galerie Vaňkovka Jan Borůvka. Obchodní centrum podle něj senioři sice navštěvují převážně s partnerem, často tam ale chodí i sami.

"Samotný nákup pro ně nemusí být vždy hlavním důvodem, proč zejména do malé prodejny míří. V řadě případů je to spíše touha potkat se s prodavačem či prodavačkou a být s nimi v kontaktu," uvedl předseda Družstva CBA Roman Mazák. Je to pro ně zároveň i výplň času.

Pro seniory je při nakupování typické, že myslí víc na své blízké než na sebe. Podle Českého statistického úřadu utrácí průměrně čtvrtinu svého měsíčního příjmu za jídlo. Často ale na potravinách, které mají jen sami pro sebe, šetří a naopak připlácejí za výrobky pro ostatní členy rodiny nebo domácí mazlíčky. "Právě jim v mnoha případech pořizují dražší či kvalitnější zboží než sobě," vysvětluje Mazák.

Své peníze jsou ochotni investovat zejména do svých vnoučat. "Prodejci hraček si seniory jako zákazníky pochvalují. Utrácení v těchto obchodech za nejrůznější dárky pro vnoučátka je pak hlavně doménou babiček," tvrdí Borůvka.

Při nakupování ale důchodci myslí i na své vlastní potěšení. Radost si dělají například knihami. "Vášeň pro knihy lidi ve stáří neopouští. Naopak má ten člověk v penzi mnohem více času dohnat své čtenářské resty," uvedl ředitel marketingového oddělení řetězce Knihy Dobrovský Adam Pýcha.

Starší lidé jsou také nejvěrnějšími zákazníky květinářství. Je to především proto, že pravidelně vzpomínají na své zesnulé blízké a přináší jim květiny na hrob. "Senioři jsou ale samozřejmě zvyklí květiny nakupovat i jako dar k různým příležitostem. Není výjimkou, že je kupují sami sobě jen tak pro radost," vysvětluje Michaela Valová z květinářství Vonekl.