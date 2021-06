Jídlo nevozte. Obce po tornádu prosí o tyto profese a materiál! SEZNAM

V souvislosti s ničivým tornádem, které se minulý týden prohnalo několika obcemi na jižní Moravě, se napříč celým Českem zvedla obrovská vlna solidarity. Díky tomu už obyvatelé postižených obcí mají zajištěné základní potřeby a další věci lidé zatím posílat nemají.

"Je opravdu stop stav materiální pomoci. Obrovské haly jsou všechny přeplněny – není potřeba žádná drogerie, žádné potraviny, žádné balené vody, oblečení… Krizové štáby v místech jsou zahlceny tak, že hledají nové haly, kam by se tato materiální pomoc navážela. Prosím všechny, co pořádají sbírky, aby tuto materiální pomoc nechali u sebe, v případě potřeby se jim ozveme," uvedl po úterním jednání krizového štábu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Co je aktuálně potřeba v postižených obcích

"Jediné, co je potřeba ve velkém množství, je stavební materiál," řekl Grolich. Například v Mikulčicích aktuálně akutně potřebují lisy na kov a suť, kontejnery, zednické nářadí, dřevo a další stavební materiál.

Obecně v postižené oblasti chybí především těžká technika. Vysokozdvižné vozíky, lisy na odpad, vysavače, nakladače s hydraulickými kleštěmi, ale také pohonné hmoty pro dobrovolníky, kteří přijeli s vlastní těžkou technikou.

Dostatek jídla, oblečení, dezinfekčních prostředků, dek, hygienických potřeb či drogerie potvrzuje i Kulturní dům Hodonín, kam mohou lidé vozit potřebné věci.

Aktuálně nejvíc poptává brusné kotouče (115 mm), diamantové kotouče (125 mm), kolečka, IPA pásky (170 m), pinzety, připínáčky, smazatelné fixy na tabuli, samořezné vruty s šestihrannou podložkou (délka minimálně 40 mm a průměru 4 mm a výše).

Ze stavebního materiálu pak střešní latě, hranoly, OSB desky a střešní parotěsné folie. Potřeba je i nářadí, hlavně vodováhy (minimálně 1 m), tesařská kladívka, metry a páčidla.

"Z vesnic máme permanentní poptávku po židlích, mobilních sprchách, lepících páskách (stříbrných nejlíp), horolezeckém vybevení, chemických kotvách, mamut lepidlech, pevných foliích na okna, žufanech na nahazování malty, žebřících, lampičkách na propanbutan nebo baterie, malých čerpadlech na sprchu, baterkách a bateriích do nich, malých plynových bombách, svítilnách,..." jmenuje na facebooku hodonínský kulturní dům, který seznam průběžně aktualizuje.

Kam materiál přivézt

Potřebné věci můžete přivézt například do břeclavské RENA HALL, město ale důrazně upozorňuje, že v tuto chvíli nepřijímá nic jiného než stavební materiál.

Dalším místem, kde se skladují potřebné věci, je již zmíněný hodonínský kulturní dům či zimní stadion, kam ale lidé mohou opět vozit pouze stavební materiál.

Nejen věci, ale i lidé jsou vítáni

Kromě stavebního materiálu postiženým oblastem chybí řemeslníci, zejména zedníci, klempíři, pokrývači a tesaři, kteří by opravili především střechy domů.

Město Břeclav hledá v termínu od 2. do 9. července dobrovolníky do humanitárního centra RENA pro práci v době od 6 do 19 hodin (buď na celý den, nebo jen jeho část).

"Jde o organizaci příjmu a výdeje materiálu a jeho evidenci. Uvítáme taky obsluhu, řidiče vysokozdvižného vozíku. V případě zájmu kontaktujte Dominiku Svobodovou na tel. č. 730 546 267," píše město na svém facebookovém profilu.

Kde se informovat o možnostech pomoci

Už minulý týden Jihomoravský kraj aktivoval krizovou linku 800 129 921, na kterou mohou lidé volat od 8 do 22 hodin s nabídkou pomoci pro postižené obce a jejich obyvatele. Posílat ji mohou i na e-mailovou adresu dobrovolnici@jmk.cz.

Pro nabídku pomoci v Hodoníně mohou dobrovolníci, organizátoři sbírek a další zájemci volat na telefonní čísla 720 543 270,

720 543 275, 720 543 278, 773 645 278, 773 642 696, 773 773 643 a 773 643 670.

Další informace o možnostech a formulář s nabídkou pomoci naleznete na stránce dobrovolnici.jmk.cz, kterou Jihomoravský kraj založil speciálně pro tuto událost.

