Jídlo pro psy a špinavé prádlo! Češka promluvila o karanténě v Řecku

Ještě na začátku týdne znala Pavlína jen beznaděj. Snová dovolená za 60 tisíc pro ni i jejího přítele skončila. V pokoji ve speciálně zřízeném hotelu pro nakažené koronavirem strávila celkem sedm dnů.

"Až čtvrtý den naší dovolené mě kontaktoval doktor z Athén a řekl mi, že přítel byl pozitivně testován," kroutila hlavou pro TV Nova.

"Fungovalo to tam tak, že nám dávali jídlo za dveře jako nějakým psům, nehledě na to, že bylo studený a nedostačující. Co se týče ložního prádla a ručníků, to nám ani neměnili. Já tam byla týden a vůbec nedbali na zvýšenou hygienu. Snažila jsem se dovolat na recepci, kde mi řekli, že si pak vyměním prádlo sama doma," popsala šílené podmínky.

Její přítel David zůstane v Řecku mezi čtyřmi stěnami nejméně do příští středy. Podle Pavlíny se pro ně jejich delegát snažil zařídit lepší podmínky a stravu, jenže jak se ukázalo, byl na to malým pánem.





"Ačkoliv nás mrzí, že klient se ocitne v karanténě, tak ten režim není ovlivněn námi, karanténní hotely jsou určeny tamními autoritami. Samozřejmě klienti mají v rámci toho nárok na standardní jídlo," řekl provozní ředitel cestovní kanceláře Blue Style Ondřej Rušikvas.

Pavlína se ve čtvrtek vrátila do Česka. "Pustili mě ve středu, první letadlo mi letělo až ve čtvrtek, delegát mi pomohl najít ubytování a pojišťovna letenky," pokračovala Pavlína.

Protože měla dvojice sjednané připojištění, část výdajů jim pojišťovna proplatí. David, který má výsledky zatím pozitivní, má nárok až na 100 procent. Pavlína, která není nemocná, může za zmařenou dovolenou získat jen 80 procent.

"Pokud člověk nakažený není, to znamená, že je pouze v preventivní karanténě, tak je to s připojištěním na Covid-19, kde je spoluúčast 20 procent, takže klient zaplatí 20 procent nákladů třeba na letenku, my 80," popsal mluvčí Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

V izolaci v Řecku na Korfu je další česká turistka. Na podmínky si ale na rozdíl od Pavlíny nestěžuje. Jídla má prý dostatek a starají se o ni dobře. Pavlína teď bude řešit navíc to, že jí z Řecka nedali o pobytu v karanténě žádné potvrzení.