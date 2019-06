Jih Moravy trápí velké sucho. Babiš a Brabec slíbili pomoc

Jižní Moravu trápí dlouhotrvající sucho a i to bylo tématem návštěvy premiéra a ministra životního prostředí v kraji. Viděli, jak se suchem bojují například v Přísnoticích nebo v Lednicko-valtickém areálu.

Lidé si stěžují, že sucho zničilo úrodu obilí. Problémy mají v regionu dlouhodobě, takže místo 90 centimetrů vody mají ve studních třeba jen 40 centimetrů.

"My jsme na to vytvořili národní koalici boje proti suchu," prozradil premiér Andrej Babiš a pochválil si její fungování.

Jednou z možností, jak mohou obce bojovat se suchem a využívat srážkovou vodu, je vybudování akumulačních nádrží. Ty mají třeba v Přísnoticích. Leží pod parkem a zadržuje vodu k zavlažování. Když je plná, voda se odvádí do nedalekého rybníka.

Na podobné projekty pro další obce je podle Babiše vyčleněno ještě 850 milionů korun. "Pokud vodu nezadržíme, nedonutíme, aby se tam vsákla, tak nám oteče do řek," upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dalším důležitým bodem v procesu zadržování vody v krajině je obnova tůní a rybníků. V Lednicko-valtickém areálu se už s projektem obnovy začalo.

"Obnovujeme tisíce tůní, rybníků a mokřadů. Děláme projekty umělé infiltrace, měníme krajinu, protože tady se za uplynulých 100 let vysušilo milion hektarů mokřadu," upozornil ministr životního prostředí.

Podle premiéra je nutné vrátit vodu do přírody. Na jižní Moravě podle něj mohou lidé vidět projekty, které skutečně fungují. "Samozřejmě to bude stát desítky miliard. Ale bez vody není život a bez vody zkrátka nemůžeme fungovat," varoval Babiš.