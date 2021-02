Jih USA čelí kvůli kruté zimě nové krizi, po elektřině chybí i voda

Již skoro týden přetrvávající na zdejší poměry krutá zima uvrhla jih Spojených států do další krize. Poté, co je jakž takž podařilo obnovit dodávky elektřiny, nemají milióny domácností a firem pitnou vodu, neboť na mnoha místech popraskalo kvůli mrazu potrubí.

V pátek muselo být kvůli poruše vodovodu uzavřeno mezinárodní letiště v Memphisu, mnoho nemocnic odkládá plánované operace, musely zavřít restaurace. Ve zdravotnické zařízení v Abilene zemřel pacient, kterého nemohli kvůli poklesu tlaku vody ošetřit, uvedla agentura AP.

V Memphisu a okolí dostalo na čtvrt miliónu odběratelů pokyn, aby si vodu z kohoutků převařovali, neboť je kvůli nízkému tlaku v potrubí nekvalitní. Stejný rozkaz má čtvrtina obyvatel Texasu, tedy sedm miliónů lidí. Výpadky v zásobování vodou postihly nějakým způsobem polovinu populace.

Balená voda na mnoha místech zmizela z obchodů. Úřady se snaží zásobovat domácnosti cisternami, jenže dopravu komplikují namrzlé silnice. Zledovatělé chodníky zase znemožňují především starším lidem, aby si pro vodu k cisternám došli.

V nejhůře postižených oblastech Oregonu roznášejí vodu a jídlo dům od domu vojáci Národní gardy.

Nevídaně chladná zima s teplotami deset až dvacet stupňů pod nulou zastihla zvláště Texas v nedbalkách. Je pravda, že únorové teploty se zde obvykle pohybují od nuly do plus dvaceti. Ale meteorologové před zimní bouří varovali už tři týdny dopředu. A po zkušenosti z podobného ochlazení před deseti lety úřady slibovaly, že se země poučí. Nestalo se a guvernér nařídil celou věc prošetřit. Do Texasu se chystá i prezident Joe Biden.

Celkem si už extrémní počasí podle AP vyžádalo 70 obětí. Lidé většinou přišli o život ve snaze se zahřát, když se otrávili oxidem uhelnatým či zahynuli při požáru vzniklém od krbu. Řada zemřela při autonehodách. Poslední obětí je farmář, který se snažil zachránit dvě telata ze zamrzlého rybníka. Majetkové škody způsobené zimní bouří se dle předběžných odhadů budou počítat v desítkách miliard dolarů.