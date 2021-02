Jih USA drtí nevídané mrazy. Výstrahy se týkají přes 150 milionů lidí

Pro jih USA nejsou podle tamních odborníků zimní bouře a mrazy typické. Americký prezident Joe Biden dokonce v Texasu vyhlásil výjimečný stav. Stát se podle webu BBC potýká s masivními výpadky elektrického proudu.

Varování před sněhovými bouřemi, které vydala tamní Národní meteorologická služba, se týká více než 150 milionů Američanů. Tuhá zima nejvíce zasáhla kromě už zmíněného Texasu státy Kentucky, Mississippi, Alabama, Oklahoma a Oregon.

Texaské úřady jen za neděli evidují stovky dopravních nehod na zledovatělých silnicích. Stojí také letecká doprava. Cestující hned z několika států USA byli varování, že jejich lety mohou mít zpoždění, případně neodletí vůbec.

We are currently working this injury crash on the Turner Turnpike westbound near Post Road. This is involving multiple semis and passenger vehicles. Traffic is being diverted at Hogback Road. Just a reminder - do not get out if you dont have to. pic.twitter.com/lAtnol944f